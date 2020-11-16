Şahıs şirketi kurmanın yolları nelerdir? Şirketi kurmanın maliyeti

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, ortaklarına karşı sınırsız sorumluluk üstlenen ve tüzel kişiliğe sahip bir şirkettir. Belirli sayıda kişi tarafından ekonomik menfaatler için kurulan ve kişisel sorumluluklarını kabul eden bir şirkete şahıs firması denir. Özel bir şirket genellikle bir kişi tarafından kurulur, ancak birkaç ortakla da kurulabilir.

Şahıs şirketleri söz konusu olduğunda, ortaklardan biri daha sonra şirketteki hissesini devretmek veya satmak istediğinde, tüm ortakların kabul etmesi gerekir. İzin alınmadığı takdirde kişi kendi hissesini satamaz veya devredemez. Bu tür şirketlerde ortakların gerçek kişiler olması gerekir ve şirketlerinin borçlarından tüm mal varlığından sorumludur. Bireysel şirketlerin de tüzel kişilikleri olabilir. Ne tür bir özel şirketin oluşturulduğuna bakmanız gereken yer burasıdır. Türk Ticaret Kanunu'na göre üç tür özel şirket bulunmaktadır ve bunlar; Kolektif ve sınırlı ortaklıklara ayrılırlar. Bu bakımdan tüzel kişiliğe sahip olabilmek için bir şirketin türü şirket ise sahibinden bağımsız olması mümkün değildir, başka bir deyişle gerçek kişi ile kurulması gerekir.

2020 Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Bir şahıs şirketi başlatmak için gerekli koşulları karşılamalı ve uygun adımları atmalısınız. Bu kapsamda imza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet yeri bilgisi alınmalıdır. Bu bilgilerden sonra firma tescil ettirilmelidir. Faturalama için gerekli bir vergi numarası almak için, bir vergi fatura numarası için başvurmanız gerekir. Muhasebede kullanılacak defterler toplanır ve onaylanır. Ardından katılım raporu hazırlanarak vergi hesap numarası alınır. Satış intenet üzerinden değil mağazada yapılacaksa yazar kasa alınır. Fatura belgeleri, irsaliye ve harcama fişi matbaalarda yazdırılır. İlan sicil günlüğüne konulur ve görev tanımına göre ilgili oda tescil edilir. İşyeri açma ve işletme imtiyazı alınırsa ve hafta sonu hafta sonu yapılacaksa hafta sonu imtiyazı da yıllık olarak alınır ve sonuçta SGK işlemleri gerçekleştirilir.

Bu noktada şahıs şirket sahibinin SGK işlemlerinde önemli bir konu görülebilmektedir. 4A veya 4C yaşından küçükler için serbest meslek mümkün değildir. Devlet memurlarının görev alanları geniş olmakla birlikte, SGK'ya girişlerinin Bağkur olması gerektiğinden 4A ve 4C serilerindeki kişilere Şahıs şirketi açılması mümkün değildir. Buna göre 4A ve 4C statüsünde çalışırken şahıs firması açmak gerekliyse bu konu dikkatlice düşünülmelidir.

2020 Şahıs Şirketi Açma Maliyetleri Neler?

Şahıs Şirketi açma maliyetleri şu şekilde listelenebilir;

Şahıs imza beyanı; 100 TL,

Muhasebe vekalet miktarı; 148 TL

Kuruluş ücreti; 250 TL

Vergi dairesi sözleşme damga vergileri; 50 TL

Toplam kurulum maliyetleri 500 ile 600 TL arasındadır. Bu maliyetler yalnızca bir iş kurmak için geçerlidir. SGK vergileri ve borçları dahil değildir. Ancak 29 yaşın altındaki girişimciler için 3 yıla kadar vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır. 75.000'e kadar gelir vergisinden muaftırlar. Aynı zamanda 29 yaş altı girişimciler 1 yıl boyunca Bağkur primi ödememektedir.