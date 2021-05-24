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Sahil kirliliği deniz kaplumbağaları için tehdit unsuru

Hatay'ın Samandağ sahilindeki kirlilik gün geçtikçe artıyor. Bu durum deniz kaplumbağaları için ise tehdit oluşturuyor. Konuya ilişkin su altı rehberi Mahmut Niğde görüntülerini paylaştı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:03
Sahil kirliliği deniz kaplumbağaları için tehdit unsuru
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Hatay’ın Samandağ Sahili, 14 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise en uzun 10. sahili olarak anılıyor. Bu sahil, uzunluğu ile anılırken şimdi de kirliliği ile anılmaya başlandı. Denizin dibindeki çöpler tepkilere sebep oldu. Deniz dibinde yer alan bu çöpler, Kel Dağı ve etrafında gerçekleşen dalışlar sonucunda görüntülendi.

Denizin dibindeki atıklar arasında en çok plastik yer alırken, bu durumun deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiği aktarıldı. Sahildeki ve deniz altındaki kirliliği kayıt altına alan dalış eğitmeni ve su altı rehberi Mahmut İğde, çok vahim bir manzara ile karşılaştığını söyledi.

İğde, duruma ilişkin şu ifadelerle açıklama yaptı:

“Deniz altı o kadar kirli ki, bir usta kalkıp oradan bir şey talep etse, suyun altında her türlü araç gereci bulur. Onun dışında pardösü, telefon, araba tekeri, hırdavat malzemesi gibi birçok şey denizin altında mevcut. En çok karşılaştığımız şey, plastik poşetler. Deniz altı bir sanayi gibi ne ararsan var” 

Mahmut İğde bunların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi bulunan Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türündeki deniz kaplumbağalarının dünya üzerinde yumurtlama ve üreme alanında sayılı olduğu sahillerden birinin kirliliği ile zarar verdiğini dile getirdi. Konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Hatay Samandağ’da dünyanın en uzun 10’uncu sahili bulunuyor, bu sahil bizim için neden önemli? Çünkü buradaki sahil, Akdeniz havzasındaki en büyük yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından biridir. Bu canlılar, bu sahile yavrulamak ve yuvalamak için geliyor. Onların karşılaştığı manzara içler acısı. Sahile vurmuş, akıntılarla gelmiş ya da bizler tarafından atılan plastik atıklara maruz kalıyor. Canlılar, bu çöpleri yiyecek sanıp, tüketebiliyor ve onun sonucunda ölebiliyor. Kumsala çıkıp yumurta bırakmak için kumu kazması gerekiyor ama o kadar çok plastik atık var ki, kumu bile kazamıyor”


Son Güncelleme: 24.05.2021 14:03
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Anahtar Kelimeler:
SahilKirliliğiDenizKaplumbağalarıHataySamandağ
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