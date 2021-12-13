Sahibinin fark ermediği kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan ve evinde 5 tane kedi besleyen Necmiye Akbaba isimli bir kadın, yorganlarını yıkamak istedi ve tek tek çamaşır makinesine atarak yıkadı. Son yorganın içine oynamak için giren kedilerden biri de içinde olduğu fark edilmeden yorganla birlikte makinenin içine atıldı.

Çamaşır makinesini çalıştıran kadın makinenin içinde kedisini gördü ve çamaşır makinesini kapatarak kapağını açmaya çalıştı. Başarılı olamayan kadın panikle durumu Borçka İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak çamaşır makinesinin suyunu tahliye etti ve daha sonra da kapağı açarak yavru kediyi içerden kurtardı.

Islanmış ve çok korkmuş kedi veteriner muayenesi sonrası sahibine teslim edilirken kedisinin kurtarılmasına çok sevinen Necmiye Akbaba, itfaiye ekiplerine ayrı ayrı teşekkür etti.