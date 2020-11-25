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Sahibinden 2.el araba ilan sitelerine ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? 2. el araç nasıl alınır? En ucuz ikinci el otomobil nereden alınır?

İkinci el araba ilan sitelerinde ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve 2. el araç nasıl alınacağı ile ilgili merak edilenleri içeriğimizde derledik.

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:49
Sahibinden 2.el araba ilan sitelerine ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? 2. el araç nasıl alınır? En ucuz ikinci el otomobil nereden alınır?
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İkinci el araba alım-satım sayfalarında araç bulma imkanı sağlanmaktadır. Araç model tercihi ile fiyat aralığına kadar filtreleme seçenekleri bu siteleri çok daha işlevsel kılıyor. Araç alım işlemini yapanlar ilk etapta araç sahiplerini tercih ediyorlar. Araç alımlarına ek olarak araç satışı konusunda pratik çözümler sağlayan ikinci el araç alım ve satım siteleri Türkiye genelinde tercih ediliyor.

İkinci el otomobil nasıl alınır?

İkinci el araç satın alırken ilk olarak sahip olmayı planladığınız otomobil markası, model bilgisi, yılı, kilometresi ve fiyatı gibi çeşitli filtreleri kullanabilirsiniz. Eğer aklınızda belirli bir marka ve model bulunmuyorsa yalnızca aradığınız çeşitli kriterlere göre de filtreleme yaparak hayalini kurduğunuz araca sahip olabilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:49
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SahibindenIkinci El Araç Alımı
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