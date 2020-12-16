Sağlık ordusu kan kaybetmeye devam ediyor! Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan korona virüs hastalığı ülkemizde görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana hastalık ile en ön safta kahramanca savaşan sağlık ordusu kan kaybetmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında meclis genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada bugüne kadar 225 sağlık çalışanın hastalık sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bugün'de Türk Tabipleri Birliği (TTB) yapmış olduğu açıklamada bugün 9 sağlık çalışanının yakalandıkları korona virüs hastalığı sebebiyle hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

TTB sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda hayatlarını kaybeden 9 sağlık çalışanın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

TTB’nin paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: