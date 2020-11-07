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Sağlık çalışanları ücretsiz toplu taşıma kartı başvuruları nasıl yapılır?

Pandemi sürecinde en kritik rolü oynayan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı ve Belediyelerin katkıları ile toplu taşımada ücretsiz kart verileceği açıklamaları sonrasında pek çok vatandaş konuyu araştırmaya başladı. Sağlık Çalışanları, Sağlık çalışanları ücretsiz toplu taşıma kartı başvuruları nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor.

07 Kasım 2020 Cumartesi 23:18
Sağlık çalışanları ücretsiz toplu taşıma kartı başvuruları nasıl yapılır?
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Covid-19 salgınında en ön planda olan ve canla başla çalışan sağlık çalışanlarına yeni haklar getirilmesi kararı meclisteki tüm partiler tarafından talep ediliyor. Sağlık personellerine getirilmesi planlanan haklardan en önemlisi ise ücretsiz toplu taşıma hakkı oldu.

Sağlık çalışanlarına yeni sosyal haklar

Küresel salgınla mücadelede önemli bir rol oynayan sağlık çalışanlarına sosyal haklar getirileceği pandeminin başından beri konuşuluyordu. Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler ile ortak yürütülen çalışmalar ile birlikte toplu taşımaya ücretsiz biniş için özel kartlar çıkarılmasına karar verildi. Aynı zamanda artan sağlık çalışanı ihtiyaçları nedeni ile 4 yıldan uzun süre önce istifa eden sağlık çalışanlarının işe dönme haklarının geri verileceği belirtiliyor.


Sağlık çalışanlarının Metro, tramvay, otobüs ve vapurlara ücretsiz binebilmeleri için Sağlık Bakanlığı Belediyeler ile birlikte çalışarak sağlık çalışanlarına özel kart çıkarmaya hazırlanıyor. İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin aldığı kararlar ile birlikte kullanılmaya başlayan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım uygulaması Sağlık Bakanlığının devreye girmesi ile birlikte tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı.

Ücretsiz toplu taşımadan faydalanabilmek için sağlık personeli olmanın yeterli olacağı belirtilirken doktor, hemşire, ebe, diş hekim, hastabakıcı, sağlık memuru, paramedik, hastane güvenlik sorumlusu ve hastane personellerinin tamamı için ücretsiz toplu taşıma kartı çalışmaları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz toplu taşıma kartı nasıl alınır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk defa kullanılmaya başlanılan sağlık personellerine ücretsiz ulaşım kartı uygulamasında belediyeye başvuru yapmak yeterli. Aynı zamanda bu kart alındıktan sonra İstanbul’da bulunan ve İSPARK’a bağlı olan tüm otoparklarda da sağlık çalışanları araçlarını ücretsiz olarak park edebilecek.

Kart başvurusu için;

  • Ücretsiz otopark ve toplu taşımadan yararlanmak isteyen sağlık çalışanları başvurularını İstanbulkart intenet sitesi üzerinden yapacaklardır. Bunun için sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt esnasında adaylardan istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra İstanbulkart almak istiyorum seçeneği seçilmeli ve ardından açılan sayfada Sağlık Çalışanı Kartı seçilmelidir.
  • Daha sonra ise sayfada çıkacak olan başvuru formunda istenen bilgilerin girilmesi ve fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir. Yüklenecek olan fotoğrafın vesikalık şeklinde görülmesi gerekmektedir, boydan, profilden vb. açılardan çekilen fotoğraflar kabul edilmemektedir.
  • Tek seferlik olacak şekilde kart ücretinin yatırılması online olarak yapılmalıdır. Kart tahsis bedeli olarak alınan bu ücret 10 TL’dir. Ücretin ödenmesi için banka kartı ya da kredi kartı kullanılması gerekiyor. Havale ya da EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmiyor.
  • Başvuru yaptıktan sonra başvuru durumu kontrol edilebilir ve başvurular güncellenmektedir. 2 iş günü sonrasında ise kart belirtilen adrese PTT aracılığıyla teslim edilecektir.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 23:18
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Sağlık BakanlığıBelediyelerSağlık çalışanlarıücretsiz Ulaşım Kartı
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