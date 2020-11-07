Sağlık çalışanları ücretsiz toplu taşıma kartı başvuruları nasıl yapılır?

Covid-19 salgınında en ön planda olan ve canla başla çalışan sağlık çalışanlarına yeni haklar getirilmesi kararı meclisteki tüm partiler tarafından talep ediliyor. Sağlık personellerine getirilmesi planlanan haklardan en önemlisi ise ücretsiz toplu taşıma hakkı oldu.

Sağlık çalışanlarına yeni sosyal haklar

Küresel salgınla mücadelede önemli bir rol oynayan sağlık çalışanlarına sosyal haklar getirileceği pandeminin başından beri konuşuluyordu. Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler ile ortak yürütülen çalışmalar ile birlikte toplu taşımaya ücretsiz biniş için özel kartlar çıkarılmasına karar verildi. Aynı zamanda artan sağlık çalışanı ihtiyaçları nedeni ile 4 yıldan uzun süre önce istifa eden sağlık çalışanlarının işe dönme haklarının geri verileceği belirtiliyor.

Sağlık çalışanlarının Metro, tramvay, otobüs ve vapurlara ücretsiz binebilmeleri için Sağlık Bakanlığı Belediyeler ile birlikte çalışarak sağlık çalışanlarına özel kart çıkarmaya hazırlanıyor. İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin aldığı kararlar ile birlikte kullanılmaya başlayan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım uygulaması Sağlık Bakanlığının devreye girmesi ile birlikte tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı.

Ücretsiz toplu taşımadan faydalanabilmek için sağlık personeli olmanın yeterli olacağı belirtilirken doktor, hemşire, ebe, diş hekim, hastabakıcı, sağlık memuru, paramedik, hastane güvenlik sorumlusu ve hastane personellerinin tamamı için ücretsiz toplu taşıma kartı çalışmaları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz toplu taşıma kartı nasıl alınır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk defa kullanılmaya başlanılan sağlık personellerine ücretsiz ulaşım kartı uygulamasında belediyeye başvuru yapmak yeterli. Aynı zamanda bu kart alındıktan sonra İstanbul’da bulunan ve İSPARK’a bağlı olan tüm otoparklarda da sağlık çalışanları araçlarını ücretsiz olarak park edebilecek.

Kart başvurusu için;