İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Sağlık Bakanlığı'ndan Ertelenen GYS ile ilgili son dakika açıklaması!

pandemi nedeni ile ertelenen Görevde Yükselme sınavı ile ilgili Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Tarihi değiştirilen sınav ile ilgili 4 Ekim 2020 gösterilirken daha önceden başvuru yapan kişilerin tekrar başvuru yapmalarına gerek yok açıklamaları dikkat çekti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:11
Sağlık Bakanlığı'ndan Ertelenen GYS ile ilgili son dakika açıklaması!
Takip Et:

Pandemi süreci devam ederken son günlerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan personellerin en merak ettiği konu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının nasıl gerçekleşeceği oldu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklamalarda bulunurken vatandaşlar merakını giderebilmek için intenetten araştırmalarına hız verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları 4 Ekim 2020 saat 14.00’te 81 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

19 Nisan tarihinde yapılması planlanan ancak pandemi nedeni ile ertelenmek zorunda kalınan Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı ile ilgili Sağlık Bakanlığından duyuru geldi.


Yapılan duyuru ile birlikte 4 Ekim 2020 saat 14.00’te 81 ilde belirlenen merkezlerde yapılacak sınav için 3-14 Şubat tarihlerinde başvuru yapan ve başvurusu kabul olan görevlilerin tekrar başvuru yapmasına gerek yok açıklamaları yapıldı. Ancak başvuru yapsa da sınav ücretini ödeyip sınav yerini tercih etmeyenlerin 31 Ağustos – 11 Eylül tarihleri arasında ‘Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu’nu doldurarak Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri resmi intenet sitesi üzerinden kredi/banka kartı seçenekleri ile ödeme yapması ve daha sonrasında da sınav yerini tercih etmesi gerekmektedir açıklamaları yapıldı.

Ayrıca 3 – 14 Şubat tarihleri arasında başvuru yaparak sınav yerlerini belirleyen ve daha sonrasında sınav yerini ve alanını değiştirmek isteyen vatandaşların ıslak imzalı olarak dilekçelerini duyuru itibari ile 10 Ağustos 2020 tarihine kadar ‘T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA’ adresine göndererek onaylatılması gerekmektedir.

Ayrıca 3 – 14 Şubat 2020 tarihinde başvuru yapan ve başvuruları kabul edilerek sınav yeri tercihi yapan kişilerin sınav yerlerini değiştirmek istemeleri durumunda 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri resmi intenet sitesi üzerinden başvuru ile değişikliklerini yapabilecekleri belirtildi.

 

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:11
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!

Popüler Haberler

SGK, yakınını kaybeden kişilere 800 TL ödemede bulunacak
Devletten ihtiyaç sahiplerine 600 TL destek!
Sağlık Bakanlığı'ndan Ertelenen GYS ile ilgili son dakika açıklaması!
SGK mülakatsız 1400 personel alımı yapıyor! SGK 1400 personel alımı şartları nelerdir?
Yıpranmış ve cansız saçlara nasıl bakım yapılır? Evde saç bakımı için özel karışımlar
Çocuklu Ailelere Müjde! Devlet Bakım ve Kreş Desteği Veriyor! 1200 TL Destekten Kimler Yararlanabiliyor?
Kolej Rüyası dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
İş Kayıt Belgesi Nedir? İŞKUR İş Kayıt Belgesi Nereden Temin Edilir?
TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları
Nazar değmesi sonucunda hangi dualar okunmalı? Nazara karşı ne yapmamız gerekiyor?
Özcan Denizin eşi Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşındadır? Feyza Aktan hakkında bilgiler
İşgem girişimci destekleri nedir? İşgem destekleri başvuru şartları
2019 Süt Parası ve Doğum Yardımı Nasıl Alınır? Süt Parası Başvuru Şartları ve Belgeleri
Parmak çıtlatmak sağlığa zararlı mıdır?
Yeni kimlik randevusu en kısa yoldan nasıl alınır?
Star TV’nin sevilen dizisi Babil’in yeni sezon tarihi belli oldu!
En iyi internet firması hangisi? 2020 güncel evde internet tarifeleri
SGK Dışında Emekli Olunabiliyor Mu? Bireysel Emeklilikten Emekli Olunur Mu?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Pek çok üniversite öğrencisi ve işverenin kullandığı Yetenek Kapısı nedir?
Tövbeler Olsun Kadir Kimdir? Tolga Canbeyli hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.