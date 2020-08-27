Sağlık Bakanlığı'ndan Ertelenen GYS ile ilgili son dakika açıklaması!

Pandemi süreci devam ederken son günlerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan personellerin en merak ettiği konu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının nasıl gerçekleşeceği oldu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklamalarda bulunurken vatandaşlar merakını giderebilmek için intenetten araştırmalarına hız verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları 4 Ekim 2020 saat 14.00’te 81 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

19 Nisan tarihinde yapılması planlanan ancak pandemi nedeni ile ertelenmek zorunda kalınan Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı ile ilgili Sağlık Bakanlığından duyuru geldi.

Yapılan duyuru ile birlikte 4 Ekim 2020 saat 14.00’te 81 ilde belirlenen merkezlerde yapılacak sınav için 3-14 Şubat tarihlerinde başvuru yapan ve başvurusu kabul olan görevlilerin tekrar başvuru yapmasına gerek yok açıklamaları yapıldı. Ancak başvuru yapsa da sınav ücretini ödeyip sınav yerini tercih etmeyenlerin 31 Ağustos – 11 Eylül tarihleri arasında ‘Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu’nu doldurarak Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri resmi intenet sitesi üzerinden kredi/banka kartı seçenekleri ile ödeme yapması ve daha sonrasında da sınav yerini tercih etmesi gerekmektedir açıklamaları yapıldı.

Ayrıca 3 – 14 Şubat tarihleri arasında başvuru yaparak sınav yerlerini belirleyen ve daha sonrasında sınav yerini ve alanını değiştirmek isteyen vatandaşların ıslak imzalı olarak dilekçelerini duyuru itibari ile 10 Ağustos 2020 tarihine kadar ‘T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA’ adresine göndererek onaylatılması gerekmektedir.

Ayrıca 3 – 14 Şubat 2020 tarihinde başvuru yapan ve başvuruları kabul edilerek sınav yeri tercihi yapan kişilerin sınav yerlerini değiştirmek istemeleri durumunda 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri resmi intenet sitesi üzerinden başvuru ile değişikliklerini yapabilecekleri belirtildi.