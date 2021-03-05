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Sağlık Bakanlığı yüksek riskli il olarak Konya'dan akıl almaz görüntüler

Sağlık Bakanlığı yüksek riskli il olarak Konya'dan akıl almaz görüntüler geldi. Denetimlere çıkan ekipler kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın düzenledi. Baskında 25 kişiye ceza yazıldı.

05 Mart 2021 Cuma 13:03
Sağlık Bakanlığı yüksek riskli il olarak Konya'dan akıl almaz görüntüler
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Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesi ve diğer yandan da kurallara bağlı olarak gerçekleştirilen normalleşme süreci son sürat devam ederken, ekipler denetimlerini sıklaştırdı.Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafında yüksek riskli il olarak gösterilen Konya'dan gelen manzara akıllara durgunluk veren cinsten oldu.

Konya Selçuklu'da normal şartlarda kapalı olması gereken ancak içeriye çok sayıda kişinin girdiği bir eğlence mekanı için ekiplere ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler mekana baskın düzenledi.

25 KİŞİ KURALLARI HİÇE SAYDI

İçeriye giren ekipler kapalı alanda maske ve mesafe kurallarının hiçe sayarak alkol ve müzik eşliğinde eğlenen 25 kişiyi tespit etti.

Kimlik tespitleri tek tek yapılan bu kişilere yaklaşık olarak toplamda 157 bin lira ceza kesildi. Ayrıca zabıtaya haber verilerek mekan mühürlendi.

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan Baskında, iş yeri sorumlusu Tahir A. da nöbetçi savcının talimatı üzerine TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
KonyaKoronavirüs Tedbirleri
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