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Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?

Covid-19 virüsle mücadele etmek amacıyla yapılan önlemlerden biri de günlük yaşantımıza getirilen kısıtlamalar oldu. Bu kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında azalmalar görüldü. Bu vakaların azalmasıyla birlikte, kafeler, kıraathaneler ve restoranların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı.

28 Şubat 2021 Pazar 21:12
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
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Covid- 19 virüsü nedeniyle kafe ve restoran gibi işletmeler önem amaçlı kapatılmıştı. Virüsle olan mücadelede yapılan kısıtlamalar vaka sayılarının düşmesini sağlamıştı. Türkiye ise salgınla mücadelede “yerinde karar” kısmına geçerek, kabine toplantı yaptı. Kabine toplantısının ardından açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, mart ayının başından itibaren normalleşme adımlarının atılacağını söyledi.

Kafe ve restoran sahipleri kabine toplantısının ardından açıklamalarını bekleyen kesimlerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, kafe ve restoran sahiplerini ilgilendirecek açıklamalar da bulundu. Erdoğan, aşılanmanın mart ayını olumlu anlamda etkilediğini söyledi. Sağlık Bakanlığının belirleyeceği kriterlere göre dört gruba ayrılarak mart ayıyla birlikte normalleşmeye gidilecek.

İlleri, vaka aşı oranlarına bakılarak, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ayrılacak.  Bu uygulamayla birlikte, kafe, restoran, kıraathane ve benzeri yerler bir nebze de olsa rahatlayacak.

Kafe ve restoranlara 45 dakika kuralı

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, toplantının ardından kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılacağını belirtti. Ancak bu kararlara birçok öneri sunuldu. Bu işletmeler, kapasitenin yüzde 30 oranında müşteri alabilecek ve müşteriler en fazla 45 dakika oturabilecek. Aynı zamanda restoranlar için yapılan önlemler Türk Standartları Enstitüsü maddeleri açıklandı. Açıklanan maddeler şu şekilde yer almaktadır.

-Müşterilere HES kodu sorularak. Ateş ölçümü yapılacak.

-Kişi sayısına göre müşteri mekana alınacak. Kapasitenin üstünde kimse mekanda bulunamayacak.

-Restoran mekanlarında yer alan masalar, sosyal mesafeye uygun bir şekilde hazırlanacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli bir şekilde masaya yerleştirilecek. Maske ve temizlik dikkat edilecek unsurlar arasında olacak.

-işletmelerdeki her masa hijyen ürünlerine tabii tutulacak.  Müşterilerinin ardından masalar temizlenecek. Bu şartları yerine getiren işletme ve kuruluşlar, TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi almayı hak etmiş olacak. Bu belgenin geçerlilik süresi ise bit yıl olarak kararlaştırılmıştır.

-Covid-19 virüsünden etkilenen işletmecilere yardım edilecek. İşletmelerde yer alan yiyecek içecek gibi ürünlere zarar gelmişse, devlet tarafından bu ürünlerin zararları karşılanacak. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri göz önünde bulundurulacak. Desteklenen 2019 cirosu üç milyon liranın altında olan, 2020 cirosu yüzde 50 ve daha fazla kayıp altında olan işletmeler bu durumdan yararlanmayı hak etmiş olacaklar.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:12
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Anahtar Kelimeler:
KORONAAçılma TarihiRestoranKafeSağlık Bakanlığı
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