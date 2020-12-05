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Sağlık Bakanlığı atama KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihler belli oldu mu?

12 bin personel alımı yapacak Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarını veriyor. KPSS tercihleri sonucunda atamalar açıklanıyor!

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:03
Sağlık Bakanlığı atama KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihler belli oldu mu?
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Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapan KPSS sonuçları açıklanıyor.

KPSS sınavında başarılı olan adayların yaptıkları tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanlığının yapacağı bu yıl ki memur alımı bu heyecanlı bekleyişin artmasına sebep oldu.

12 bin personelin alınacağı başvurular 1 Aralık’ta başladı. Ösym üzerinden alınan tercih başvurularının son tarihi 7 Aralık olarak verildi. Tercihlerini yapan adaylar sonuç ve atama için net bir tarih verilmedi. Önceki dönemler göz önünde bulundurularak 1 ay içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:03
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Anahtar Kelimeler:
KPSSAtamasonuçlarıSaplık Bakanlığı
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