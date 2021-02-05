Sağlık Bakanlığı 5 Şubat korona virüs verilerini açıkladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar devam ederken, vakalar görülmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde 5 Şubat tarihli korona verilerini duyurdu. Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün yapılan kovid 19 test sayısı 142 bin 538 olurken, tespit edilen vaka sayısı 7 bin 901 oldu.
Ülke genelin hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 110 oldu ve toplam can kaybımız 26 bin 577 olarak duyuruldu.
5 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 05.02.2021 19:13