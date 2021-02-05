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Sağlık Bakanlığı 5 Şubat korona virüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde 5 Şubat tarihli korona virüs verilerini açıkladı. Bugün 7 bin 901 vaka tespit edilirken, 110 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

05 Şubat 2021 Cuma 19:13
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat korona virüs verilerini açıkladı
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Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar devam ederken, vakalar görülmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde 5 Şubat tarihli korona verilerini duyurdu. Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün yapılan kovid 19 test sayısı 142 bin 538 olurken, tespit edilen vaka sayısı 7 bin 901 oldu.

Test sonucu pozitif çıkan 620 kişi ise sempton gösterdiği gerekçesiyle hastanelere yatırıldı.

Ülke genelin hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 110 oldu ve toplam can kaybımız 26 bin 577 olarak duyuruldu.

5 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:13
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