Sağlık Bakanlığı 5 Şubat korona virüs verilerini açıkladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar devam ederken, vakalar görülmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde 5 Şubat tarihli korona verilerini duyurdu. Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün yapılan kovid 19 test sayısı 142 bin 538 olurken, tespit edilen vaka sayısı 7 bin 901 oldu.

Test sonucu pozitif çıkan 620 kişi ise sempton gösterdiği gerekçesiyle hastanelere yatırıldı.

Ülke genelin hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 110 oldu ve toplam can kaybımız 26 bin 577 olarak duyuruldu.

5 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU