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Sağlık Bakanlığı 15 Şubat vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayıları yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı az önce resmi internet adresinden 15 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Bugün 7 bin 945 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:58
Sağlık Bakanlığı 15 Şubat vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayıları yükselişe geçti
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Sağlık Bakanlığı az önce 15 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu resmi intenet adresinden duyurdu.

Bakanlığın açıkladı resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan korona virüs testi sayısı 116 bin 452 olurken tespit edilen vaka sayısı ise 7 bin 945 olarak kayıtlara geçti.

Korona virüs hastalığı tespit edilen 660 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 15 Şubat tarihinde 91 oldu ve toplam can kaybımız 27 bin 562 olarak kayıtlara geçti.

15 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:58
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Anahtar Kelimeler:
15 ŞubatVaka Tablosu
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