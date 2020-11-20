Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık çalışanı alınacağını açıklamıştı. Bakan Koca’nın bu açıklamasının ardından alımların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Alımlar ÖSYM tarafından KPSS puanına göre yapılacak.

12 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 12 bin personelin alımının yapılacağını açıkladı. Alımlarda kadro dağılımları ise henüz belli olmadı. Ancak bir önceki dönemde 18 bin kişilik yapılan alımlarda ağırlıklı olarak hemşire alımı yapılmıştı. Bu alımlarda da hemşire alanında daha çok alımın yapılması bekleniyor.

Başvuru şartlar neler?

12 bin personel alımı ile ilgili şartlar açıklanmadı ancak önceki alımlarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Sözleşmeli personel alımında yerleştirmeler ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemlerinde ayı puan sahibi olanlar arasında mezuniyet tarihi daha önce olan kişilere öncelik verilecek. Bu tarihinde aynı olması durumunda yaşı büyük kişilere öncelik tanınacak.

Bunun yanı sıra yerleştirme işlemlerin istenen şartlardan herhangi birinde dahi tutarsızlık olması halinde tercih iptal edilecek. Ayrıca yerleştirmelerde ÖSYM kayıtlarında yer alan bilgiler esas olarak alınacak. Ancak bilgilerde uygunsuzluk olması halinde atamalar yapılmayacak ve adaylara itiraz hakkı tanınmayacak. Bu nedenle adayların bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

Öte yandan yerleştirmeler sırasında adayların puanlarına ve tercih sıraları dikkate alınarak belirtilen pozisyonlara atamaları gerçekleştirilecek. İlk tercihlerde daha yüksek puanlı adaylar yerleşmektedir. Bu nedenle adayların puanlarını dikkate alarak tercih yapmaları gerekmektedir. Ancak adaylar tercihlerde ilk sıradaki tercihi olmasa da dahi ikinci veya üçüncü tercihlerine göre atamaları yapılacaktır.