Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alım şartları ve kadroları 2020

12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği müjdeli haberin ardından vatandaşlar bu konu hakkında araştırma yapmaya başladılar. Akıllarına gelen bir diğer soru personel alımı yapılırken mülakat olup olmayacağıdır. Sağlık personeli ataması merkezi mi olacak, Sağlık personelleri nerede çalışabilecek, Alımlarda aranan şartlar içerisinde KPSS şartının olup olmadığı merak konusu olmuştur.

Sağlık Personeli alımında Mülakat Yapılacak Mı? KPSS Puanı Olması Gerekli Mi?

Sağlık Bakanı iş arayan vatandaşlara sevindirici haberi verdi. Sağlık personeli olarak çalışmak isteyen kişiler uzun bir bekleyişten sonra da olsa istedikleri olumlu haberi aldılar. Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personeli alınarak istihdam sağlanacağını belirtti. Bu haberin beraberinde ise alımlarda merkezi atamamı ya da mülakat var mı gibi soruların yanında KPSS şartı aranıyor mu gibi sorular akla gelmiştir.

Sağlık personeli alımında mülakat yapılacak mı? sorusu da merak edilen konular arasındadır. Göreve alınacak personellerin taşra teşkilatında görevlerine başlayacağını bildiren Koca, KPSS puanı baz alınarak ÖSYM tarafından alımların gerçekleşeceğini de aktardı. Yapılan açıklamalara göre alımı yapılacak 12 bin personelden 7 binini hemşireler oluşturacaktır. 1700’ünün ebe 2bin 864’ü teknisyen olarak alımların yapılacağını belirtti. İstihdam edilecek personellerin geri kalanını da biyolog, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sağlık fizikçilerinin olacağını söylemiştir.

Sağlık Personelleri Nerelerde Çalışacak?

Alımı yapılacak sağlık personellerinin nerelerde çalışacağı da merak konusu olmuştur. Bakan Koca, çalışılacak illerin ve tesislerin listesinin tamamlandığı ve ÖSYM Başkanlığı’na iletildiğini belirtti. ÖSYM’nin tercih kılavuzunu paylaşacağını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tercihlerin kılavuzda yazan tarihler arasında yapılacağını ifade ederek, sağlık personellerinin alımında herhangi bir mülakat yapılmayacağını ve işe yerleştirilme şeklinin merkezi olarak olacağını ifadeleri arasında belirtmiştir. Alım duyurularının ise Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’nin kendi intenet siteleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini söylemiştir.