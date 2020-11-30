Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı yayınlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce duyurusunu yaptığı Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 bin personel ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Bakan Koca konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak 12 bin sağlık personel alımı kadrolarını ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığı’na 12 bin personel alımı için tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Bakan Koca’nın konu ile ilgili paylaşımında 7.000, 1.700 Ebe, 2.864’ü Sağlık Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonis ve Sağlık Fizikçisi kadrolarında alım yapılacağını belirtti.

Bakanlık tarafından verilen yeni bilgilere göre 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı ve başvuruların 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.