Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı yayınlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce duyurusunu yaptığı Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 bin personel ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Bakan Koca konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak 12 bin sağlık personel alımı kadrolarını ilan etmişti.
Sağlık Bakanlığı’na 12 bin personel alımı için tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Bakanlık tarafından verilen yeni bilgilere göre 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı ve başvuruların 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 30.11.2020 23:43