İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Son Dakika
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı...
30 Kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 31 bini geçti
Son Dakika
30 Kasım korona virüs vaka...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı yayınlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce müjdesini verdiği 12 personel alımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İlana başvurmak isteyen binlerce sağlıkçı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı ile ilgili detayların açıklanmasını bekliyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 23:43
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı yayınlandı mı?
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce duyurusunu yaptığı Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 bin personel ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Bakan Koca konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak 12 bin sağlık personel alımı kadrolarını ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığı’na 12 bin personel alımı için tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Bakan Koca’nın konu ile ilgili paylaşımında 7.000 Hemşire, 1.700 Ebe, 2.864’ü Sağlık Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonis ve Sağlık Fizikçisi kadrolarında alım yapılacağını belirtti.

Bakanlık tarafından verilen yeni bilgilere göre 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı ve başvuruların 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 30.11.2020 23:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HemşireSağlık Personeli12 BinFahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu
30 Kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 31 bini geçti
30 Kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 31 bini geçti
Ünlü dizilerde çalışan genç çocuk bıçakla öldürülerek ormanlı alanda yakılmaya çalışırken bulundu.
Ünlü dizilerde çalışan genç çocuk bıçakla öldürülerek ormanlı alanda yakılmaya çalışırken bulundu.
Üzücü haber! Konya'da bir hastanede çalışan 2 çocuk annesi Selver hemşire, korona-virüse yenildi
Üzücü haber! Konya'da bir hastanede çalışan 2 çocuk annesi Selver hemşire, korona-virüse yenildi
TEM otoyolunda gerçekleşen feci kazada 1 ölü, 2 yaralı
TEM otoyolunda gerçekleşen feci kazada 1 ölü, 2 yaralı
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor

Popüler Haberler

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı yayınlandı mı?
KYK burs sonuçları açıklandı mı? GBS KYk burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Zahide Yetiş Gelin Görün neden yok, neden yayınlanmıyor? Zahide Yetiş programı bitti mi?
Vartolu Çukur'a geri geliyor mu? Vartolu ne zaman dönecek?
Kasım 2020 işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman hesaba yatmaya başlayacak? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok, yayından kalktı mı, final mi yaptı?
İbo Show 4. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 5 Aralık Cumartesi konukları
AUZEF ara dönem vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takması zorunlu olan araçlar
E-Devlet 1000 TL pandemi destek yardım başvurusu nasıl yapılır?
Bankalar kapatılacak mı? Korona virüs yüzünden bankaların kapatılması kararı alındı mı?
SGK af müjdesini verdi! Borç yapılandırma nasıl olacak?
Benimle Söyle yarışması devam edecek mi? Final mi yapacak? Yeni sezonda yayınlanacak mı?
Spotify 2019 yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları listesini açıkladı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterini İlker Kızmaz canlandırıyor
Masterchef Uğur neden elendi, sosyal medyada ne paylaştı, Uğur neden diskalifiye edildi?
Çukur Selim ölüyor mu? Selim Koçovalı neden öldü? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrılıyor mu?
Fatmagül'ün Suçu dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?
Kuaförler ve berberler kapalı mı, kapanacak mı?
Kamuda mesai saatleri değişecek mi, nasıl olacak?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için yapılması gerekenler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.