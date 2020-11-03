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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları ve genel şartlar

Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin personel alımı ne zaman yapacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları ve genel şartları.

03 Kasım 2020 Salı 19:33
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları ve genel şartlar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesine 12 bin personel alınacağını duyurdu. Bakan Koca, alım ilanının Kasım ayının ilk haftası içerisinde yayınlanacağını belirtti.

12 bin personel alımı için kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 bin personel hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmasa da, Sağlık Profesyonelleri Platformu’ndan Aras Ali Altınbaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altınbaş’ın paylaşımına göre 7 bin hemşire, 543 teknisyen, 2316 tekniker ve 2141 diğer kadrolar için alım yapılacak.

12 bin personel alımı genel şartlar

Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak 12 bin personel için genel şartlar ise şu şekilde:


657 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin B fıkrası ile aynı kanunun 48’inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin B fıkrası ile 663 sayılı Kanun hükmünde karanamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28’inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

SGK’dan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olan kişiler işe alınmayacaktır.

Bunun yanında ‘Başvuru Genel ve Öz Şartlarına’ uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan ve nitelikleri taşıdığı halde talep edilen belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:33
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Sağlık BakanlığıPersonel
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