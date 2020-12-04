Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı kılavuzu ve sağlık personeli atamaları şartları, branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı tarafından 12.000 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurusu yayınlandı. Sağlıkçılara duyulan ihtiyacın artması sebebi ile 12 bin sağlıkçı işe alınacak. Farklı branşlardan alımlar olacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre,

Alım yapılacak adaylarda 657 sayılı kanuna uygunluk taşımaları gerekmektedir. Başvurular 1 ile 7 Aralık 2020 tarihleri arasından gerçekleştirilecektir. Son başvurular ise 7 Aralık’ta yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin TC kimlik ve şifreleri ile E-devlete giriş yapmaları gerekmektedir.

Alımlarla 12 bin Sağlık teknisyeni, Hemşire, Sağlık teknikeri ,Psikolog, Sosyal çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk gelişimcisi, Dil ve konuşma terapisti, Ebe, İş ve uğraşı terapisti, Diyetisyen ve Perfüzyonist branşlarından alımlar yapılacaktır.

Ön Lisans mezunları için olan alımlar için buraya tıklayınız.

Ortaöğretim mezunları için olan alımlar için buraya tıklayınız.