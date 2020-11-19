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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. 12 bin personel alımı tarihi belli oldu.

19 Kasım 2020 Perşembe 20:41
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım yapılacağının açıklanmasının ardından birçok kişi personel alım tarihini araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin ÖSYM’den açıklama geldi. Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kasım ayının ilk haftasında alım ilanının yayınlanacağı duyurdu.

7 bin hemşire alınacak?

Alımların KPSS puanına göre yapılacağı açıklayan Koca, 12 bin sağlıkçının 7 bininin hemşire olacağını ifade etti. Bunun yanı sıra personel alımlarının 20 Kasım 2020 tarihinde kura çekimiyle yapılacağı bildirildi. KPSS puanına göre yerleştirilecek olan adaylar kura çekimine katılacak. Başvurular ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde bulunan Personel Bilgi Sistemi üstünden yapılacak.

12 bin sağlık personeli alım şartları nedir?


Sağlık Bakanlığı personel alım şartları yönetmelikte belirtilen şartlara göre yapılmaktadır. Başvurularda genel ve özel olmak üzere belirlenen şartlara dikkat edilmektedir. Bu şartlar personel alım ilanında adaylara iletilmektedir.

Kuralar ne zaman çekilecek?

12 bin personel alım kuraları 20 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi sitesinden açıklanacak.

Atamalar noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kuralar bilgisayar ortamında yapılacak.

Geçen yıllardaki atama puanları

Lisans mezunlarının atama puanlarına bakıldığında Perfüzyonist kadroları 61 ve 63 KPSS ile yapılmıştı.

Ön lisans mezunları için Eczane Sağlık Teknikleri kadrosu için ise 71 KPSS puanı ile alım yapılmıştı. Lise mezunu alımlarında ise 75 puan ile atamalar yapılmıştı.



Son Güncelleme: 19.11.2020 20:41
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Anahtar Kelimeler:
AlımPersonelSağlık
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