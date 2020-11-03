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Sağlık Bakanlığı 12 bin hemşire ve ebe alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kasım ayı içinde 12.000 sağlık çalışanı ataması yapılacağını duyurdu. Alımlar yalnızca ebe ve hemşire değil, biyolog, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen gibi alanlarda da yapılacak.

03 Kasım 2020 Salı 18:53
Sağlık Bakanlığı 12 bin hemşire ve ebe alımı başvuru şartları
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde 12.000 hemşire ve ebe alımı yapacağını duyurdu. Sağlık bakanlığı tarafından yapılacak alımlar için tarih ise Kasım ayı olarak gösterildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kasım ayı içerisinde 12.000 sağlık çalışanının atamasının yapılacağını duyurmuştu.


Kasım ayı içinde yapılacak olan atamalarla birlikte 12.000 ebe ve hemşire Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlayacak.  Ebe ve hemşirenin yanı sıra 5 Biyolog, 20 Çocuk Gelişimci, 200 Fizyoterapist, 20 İş ve Uğraşı Terapisti, 20 Odyolog, 43 Perfüzyonist ve 125 Psikolog, 160 Diyetisyen ve 10 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak.

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAlım12bin
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