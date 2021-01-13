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Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu

Bugün toplanan bilim kurulu toplantısı sonrasında kurul başkanı Fahrettin Koca ve diğer üyelere Çin'den getirilen koronavirüs aşısını oldular.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:33
Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koronavirüs bilim kurulu üyeleri bugün koronavirüs aşısı gündemiyle toplandı ve toplantı sonrasında Bakan Koca ve koronavirüs bilim kurulu üyeleri Çin'den getirilen ve acil kullanım onayı verilen aşıyı oldular.

Öte yandan koronavirüs hastalığı üzerinden etkili olduğu kanıtlanan Aşı yılbaşına bir gün kala Çin'den 3 milyon doz olarak ülkemize getirilmişti ve aşılar Ankara'da bir depoya alınmış Bakanlık tarafından test edilmişti.

Yaklaşık 14 gün süren test sonucunda herhangi olumsuz duruma rastlanmayında Çin'den alınan koronavirüs aşıları için acil kullanım onayı verildi Bakan Koca kameralar önünde Ankara ŞEhir hastanesinde ilk aşıyı oldu. 

Koca aşı olurken yapmış olduğu açıklamada,herkesin aşı olması gerektiğinin altını çizdi ve normal hayat için kesinlikle aşı yaptırılması gerektiğini bir kez daha yineledi.

Öte yandan Çin'den getirilen aşılar riskli gruplara ve sağlık personellerinde iki doz olacak şekilde yapılacak.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronavirüs Aşısı
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