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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başsağlığı dilenen Murat Doğan kimdir? Murat Doğan neden vefat etti?

Sağlık Bakanı ve İletişim Başkanları tarafından bugün itibari ile duyurulan ve başsağlığı dilenen Murat Doğan'ın kim olduğu merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Murat Doğan kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

02 Ekim 2020 Cuma 20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başsağlığı dilenen Murat Doğan kimdir? Murat Doğan neden vefat etti?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan ve kanser nedeni ile vefatına başsağlığı dilenen Murat Doğan pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Murat Doğan kimdir sorusu sosyal medya başta olmak üzere intenet üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

Murat Doğan kimdir?

Murat Doğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın abisidir. Ankara’da uzun süredir gırtlak kanseri nedeni ile tedavi gören Doğan bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. haber kısa sürede devletin üst yönetimleri tarafından öğrenilirken pek çok bakan ve milletvekili Murat Doğan için başsağlığı mesajlarını paylaştı.


Murat Doğan’ın cenazesi Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ki Yukarıçanlı köyünde öğle namazının ardından kılınacak açıklaması da kardeşi Hasan Doğan’dan geldi.

Bakanlardan açıklamalar

İletişim balkanı Fahrettin Altun ilk açıklamayı yaparken ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan‘ın ağabeyi Murat Doğan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Murat Doğan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.’ Açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Murat Doğan’ın vefatı üzerine, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü, Hasan Doğan Beyin ağabeyi çok kıymetli Murat Doğan aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve Hasan Doğan’a sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.’ Açıklaması yapıldı

 

 

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 20:46
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