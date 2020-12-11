Sağlık Bakanı Fahrettin koca kaç yaşında, nereli, ne doktoru?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mart ayından itibaren korona virüs mücadelesinde büyük rol oynuyor. Ülkemiz için zorlu bir dönem olan korona virüs salgını için düzenli çalışmalar yapan Sağlık Bakanı Koca hakkında merak edilen bilgiler haber içeriğinde verilmiştir.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

2 Ocak 1965 yılında Konya’nın Kulu ilçesinde doğan Koca Türk tıp hekimi ve siyasetçidir.

Fahrettin Koca doğduğu şehir Konya’da ilk ve ortaöğretimini tamamlamış ardından liseyi okumak için Bursa Erkek Lisesi’ne gitmiştir. 1988 yılında İstanbul tıp fakültesini bitirerek doktor unvanını almıştır. 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nı tamamlamış ve bu alanda uzman olmuştur. Farklı sağlık kurumlarında hekimlik yapmış ve medikal direktörlük görevlerini üstlenmiştir.

Üniversite eğitimini İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlayan Fahrettin Koca Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında eğitimini yükseltmiştir. Fahrettin Koca İstanbul Medipol Üniversitesinin, Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı ve Medipol Hastanesinin kurucusudur. Fahrettin Koca Türkiye Cumhuriyeti’nin 59. Sağlık Bakanı’dır.

BAKAN KOCA’NIN SİYASİ HAYATI

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı görevine atanmıştır. 2008 yılının 10 Temmuzunda yemin ederek Sağlık Bakanı görevine başlamıştır.