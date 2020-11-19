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Safiye ismi ne demektir, anlamı nedir?

Ülkemizde en fazla kullanılan kadın isimlerinden bir tanesi olan Safiye ismi merak edilmeye başlandı. Pek çok ebeveyn, Safiye ismi ne demektir? Safiye isminin anlamı nedir? sorularını araştırmaya başladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 02:54
Safiye ismi ne demektir, anlamı nedir?
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Ülkemizde pek çok bebeğe verilen Safiye ismi merak ediliyor. Ebeveynler başta olmak üzere pek çok kişi Safiye isminin anlamını araştırıyor.

Safiye isminin anlamı nedir?

Safiye ismi Arapça kökenli olan ve katıksız, duru ve arı anlamlarına gelmektedir. Kız çocuklarına verilen Safiye ismini sembolize eden renk pembedir.

Safiye isminin özellikleri nelerdir?

  • Safiye ismine sahip olanlar 6. Hissi kuvvetli olan ve sıcakkanlı insanlardır.
  • Lider özelliklidir.
  • Kendilerine has görüşleri ve düşünceleri vardır.
  • Cesurdurlar.
  • Kendilerini düşünmek yerine daha çok başkalarını düşünürler.
  • Özgürlüklerine düşkündürler.

Safiye isminin harf analizi

S : Duygularını başka insanlara belli etmekte zorlanır. Hayalperesttir

A : Algılama gücü yüksek. Mantıklıdır.


F : Sakin, uysal, güvenilirdir

İ : İnatçı ve hassastır.

Y : Geçmiş üzüntülerini unutmakta zorlanır, Sporcudur.

E : Zihin gücü ve kültür zenginliği olan, Hayata karşı her zaman pozitif kişilerdir.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 02:54
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