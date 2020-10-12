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Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç alan yerler

Günümüzde birçok kuaför müşterilerinin saçlarını satın almaktadır. Saçını satmak isteyen kişiler kuaförler ile iletişime geçerek saçlarını satıp bir miktar paraya sahip olabilmektedir.

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:23
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç alan yerler
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Saçı uzun olan kişiler, saçlarının bakımına oldukça dikkat ederler. Bu kişilerin saçlarının bakımlı olması ve saç kalitelerine dikkat etmeleri durumunda saçlarını nakde çevirme hakları bulunmaktadır. Eğer kişi saçını satmak isterse, saçının durumuna göre güzel bir fiyat karşılığında satabilir. Birçok insan için umut olan bu saçlar, peruk yapılabilir veya başka insanlar tarafından takma saç olarak takılabilmektedir.

Saçımı satmak istiyorum

Saçını satmak isteyen kişilerin öncelikle saçlarını uzatmaları gerekir. Kişinin saçının boyu satış için önemlidir. Bir saçın satın alınabilmesi için en az 45 cm olması gerekir. Saça daha önce yapılan uygulamalar saçın değerini arttırabildiği gibi azaltabilir de. Eğer satılacak saç boya uygulaması gördüyse yıprandığından dolayı daha ucuza satılabilir. Ancak kişi saçına düzenli olarak bakım yapıp saç kalitesini arttırdıysa, bu kişilerin saçları daha yüksek bir tutara satılabilir. Saçları satın alan firmalar saçın kendi istedikleri orana göre kesilmesini istemektedir. Firmaların isteği doğrultusunda kestirilen saçlar sonrasında satışa hazır hale gelmektedir.

Saç satma kriterleri neler?

Kuaförler saç satın alan yerlerdir. Saçlarınıza düzenli bakım yapıyorsanız ve saçlarınız uzun ise kuaförler saçlarınızı almak isteyecektir. Saçınızı kestirmek ve satmak istemeniz halinde bu durumu kabul edecek olan kuaförler bazı zamanlarda size saçınızı satın almak istediğini de belirtebilir. Bir saçın satın alınabilmesi açısından en önemli durum saçın daha önce işlem görmemiş olmasıdır. Saç işlem görmediyse daha kolay şekil alabileceğinden ve daha rahat işlem görebileceğinden daha kolay satılacaktır.

Bir saçta satın alınabilmesi için aranan kriterler şu şekildedir:

  • Doğal saç olmalıdır.
  • Dayanıklı olmalıdır.
  • Dalgalı olmalıdır.
  • İnce telli olmalıdır.
  • Bakımlı olmalıdır.
  • Uzun olmalıdır.

Saç satma fiyatları

Bir saçın satın alım fiyatı saçın durumuna göre 1.000 TL’den başlayarak artan fiyatlara kadar satılabilmektedir. Saç satımından dikkate alınan unsurlar şu şekildedir:

  • Saçın daha önce boyanmamış olması
  • Saçın uzun olması
  • Saçta kırık olmaması
  • 45 cm ve üzerinde uzunluğunun bulunması
  • İnce telli olması
  • İstanbul, Ankara, İzmir fiyatları yüksektir.
  • Saç kg fiyatı üzerinden 1.000 TL’den başlayan fiyatlarla 5.000 TL’yi bulmaktadır.

Saç satın alan kuaförler

İstanbul kuaförleri

  • Kuaför Ada
  • Yıldız Saç Bakım Merkezi Derin Kuaför
  • Paradise Hakan Kuaför
  • Sude saç ve Kişisel Bakım Merkezi

İzmir kuaförleri

  • Alsancak da bulunan perukçular
  • Karşıya’ da ki bazı kuaförler,

Ankara kuaförleri

  • Deniz Cilt Bakım ve Peruk
  • Aktaş Bayan Kuaförü


Bir saçın satın alınabilmesi için kesildiğinde 45 cm ve üzerinde bir uzunluğa sahip olması gerekir. Bu hususun dışında saçın niteliği ve bakımına göre saçın değeri artmaktadır.

100 gram saç fiyatı

Saça yapılan kaynak işlemleri oldukça pahalı işlemlerdir. İthal olarak gelen saçlar ülkemizde 100 gramı 2.500 TL üzerinden satılmaktadır. Günümüzde saç satımı oldukça artmıştır. Kırsal kesimde yaşayan kadınların işlem görmemiş saçları satın alım için en çok tercih edilen saçlardır. İşlem görmeyen saç bulmak günümüzde oldukça zor olduğundan dolayı bu saçlara ödenen miktar da aynı ölçüde artmıştır. Bir kişi doğal saçlardan kaynak yaptırmak istediğinde kaynak işlem ücreti 30.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Satın alınan saçtan peruk yapımı

Kadınların en çok dikkat ettikleri bakımlardan biri de saç bakımlarıdır. Güzelliklerine güzellik katmak isteyen kadınlar saçlarına yaptıkları bakımla kendilerini iyi hisseder. Bazı kadınlar saç sorunu yaşadıklarında tercihlerini peruktan yana kullanarak iyi hissetmek ister. Bazı durumlarda kellik ve fazla saçı dökülen kadınlar peruk kullanmayı seçer. Bu seçimlerde kadınlar için özel olarak saçlar peruk haline getirilir. Birçok şekilde bulunan peruklar kişinin isteğine göre ayarlandıktan sonra satışa hazırdır. Bazı peruk çeşitleri şu şekildedir.

  • At kuyruğu,
  • Bob peruk,
  • Çıt çıt setleri,
  • Dalgalı perçemsiz,
  • Düz modeller,
  • Kahkül ve perçem,
  • Geniş maşalı medikal ürün olan peruklar,
  • Yanları perçemli

Boyalı saçlar satılır mı?

Saçlar uğradıkları işlemler sonucunda yıpranmaktadır. Bu yıpranmanın temel nedeni olarak saçın boyanması gösterilmektedir boyanan saçlar giderek yıpranır ve güçsüzleşir. Bu saçların kalitesi de ciddi oranda düşer. Kişiler saçlarını satacak ise yıpranma ve boya durumlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bir saçın doğal hali ile kalması onun daha bakımlı ve daha değerli olduğu anlamına gelir. Kişiler bu tarz durumlarda bir uzman görüşü alarak saçlarına gerekli işlemi yaptırmalıdır.

Saç satmak günah mıdır?

Saç satmak Diyanet tarafından açıklanmış bir konudur. Dine göre bir kişinin saçını satması caiz değildir. Ancak bir kişi peruk veya benzeri bir şey ile kendi kafasını örtmesi dinen yasak değildir. Bu konuda net bir açıklama yapan Diyanet, satmanın, üretmenin ve başkasının takmasının yasak olduğunu dile getirmiştir.

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 15:23
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Saç SatımıSaç Fiyatları
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