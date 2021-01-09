Saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Japon turist hayatını kaybetti

Türkiye, sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Saç ektirmek için Japonya’dan Türkiye’ye gelen Sugıtanı Hroıka isimli turist, operasyon esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Saç ektirmek için geldi, hayatını kaybetti

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Fulya’da bir saç ekim merkezine gelen, seans sırasında fenalaştı. Merkeze acil olarak çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan turist, yolda yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak durumu ağırlaşan Sugıtanı Hroıka yaşama tutunamadı.

Japon turistin ani ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Hroıka’nın asıl ölüm nedeni, otopsi sonrasında belli olacak.

Öte yandan İstanbul’da iki ay önce de saç ekimi sırasında bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetmişti.