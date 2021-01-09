Saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Japon turist hayatını kaybetti

Türkiye, sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Saç ektirmek için Japonya’dan Türkiye’ye gelen Sugıtanı Hroıka isimli turist, operasyon esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Saç ektirmek için geldi, hayatını kaybetti
Soruşturma başlatıldı
Japon turistin ani ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Hroıka’nın asıl ölüm nedeni, otopsi sonrasında belli olacak.
Öte yandan İstanbul’da iki ay önce de saç ekimi sırasında bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
Son Güncelleme: 09.01.2021 23:08