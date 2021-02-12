Saç ekiminde en iyi teknikler nelerdir? Saç Ekimi en yeni yöntemleri

Saçlarınızda sürekli dökülmelerle karşı karşıyaysanız ve dökülmüş saçlara tedavi uygulamaktan yorulduysanız bu durumda en iyisi dökülen saçlarınız yerine yeni saç ektirmek olabilir. Saç ektirmek için bu konuda detaylı bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. İlk yapmanız gereken ise saç ekimi teknikleri ile araştırma yapıp bilgi sahibi olmalısınız. Saç ektirme operasyonu nasıl yapılır işlem sırasında hangi tekniklere dikkat edilir öğrenmeniz gerekli. Saç ektirmede kullanılan teknikler için doktorunuz ile görüşmelisiniz çünkü yapıdan dolayı ve kişiden dolayı değişiklik göstereceğinizden hangi tekniğin sizin için daha uygun olacağını doktorunuzla görüşün.

Saç ekiminde kullanılan teknikler

FUT Tekniği,

FUE Tekniği,

Saç ekim işleminde kullanılan 4 farklı teknikler içinde; FUT Tekniği, FUE Tekniği, DHI Tekniği, DHI Plus Gold Tekniği, yer alır. Sıralamış olduğumuz bu teknikler tek olarak kullanılırken bir operasyonda karşılaştırmalı olarak da kullanılabilmektedir. Meselaiçin uygulanacak operasyonda kıl köklerini FUE ile toplayabilir, saç ekim sırasında DHI Plus Gold kullanabilir. Bu işlem operasyonunu işleyişi ve saç ekimi yapacak kişinin veya ekibin kararıyla olur. Peki ya kullanılan teknikler nasıl uygulanır?artık kullanılmayan bir teknik arasında bulunan FUT Tekniği önerilmeyen teknikler arasında yer alıyor. Bu teknik ile saçlı bölümde kesiler çıkartılıyor ve çıkartılan derinin üzerinde toplanan kıl kökleri saç olmayan bölgeye jilet ile açılan küçük kesiklerle aralara eklenir. Ve buin iyileşmesi zordur. Artık kullanılmıyor.sık kullanılan saç ekim yöntemleri arasında yer alan bu teknikte kıl kökleri tek tek alınıyor doğal saç ekimi imkanı sunuyor. Safir uçlarla yapılan saç ekimi haline gelen bu teknikte dokuya daha az zarar veriliyor ve iyileşme süresi FUT tekniğine azalma gösteriyor.

DHI Tekniği,

Saç ekim işlemi nasıl kullanılır?

en gelişmiş saç ekimi tekniği arasında bulunuyor. Bu teknikle kanal açmadan ve en az kesi ile işlemi bitirmek mümkündür. Böylece hem saç ekimi süresi kısalıyor hem de kişide oluşan yaraların izleri daha az belli oluyor. Bu teknikte altın iğne uçları da kullanılarak dokuya zarar vermeyen altın sayesinde en az hasarla işlem gerçekleştirilmiş oluyor.

Saç ekim teknikleriyle birlikte gerçekleştirilen bu işlem tek bir teknik ile olurken aynı zamanda birden fazla teknik ile de gerçekleşebiliyor. Birinde saç kökü toplanıp diğer teknik ile de saç ekim işlemi yapılabiliyor. Siz bu işleme karar vermeden önce doktorunuzla görüşüp ön muayene olacaksınız. Böylelikle sizin için uygun olan teknik belirlenmiş olacak burada bu işlemin yararları ve zararlarını göz önünde bulundurarak bir karar verirsiniz.

