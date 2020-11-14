Saç ekimi fiyatları ve Saç ekim yöntemleri

Binlerce kişinin en büyük şikayetlerinden olan saç dökülmesinin artık çaresine bakılabiliyor. Saç ekimleri ile birlikte saçı dökülen kişilerin problemleri çok büyük ölçüde çözülebiliyor. Elbette saç ekim işlemleri için kişilerin belirlenen miktarlarda ücretleri karşılaması isteniyor. Ancak saç ekim işlemlerinde birbirinden farklı yöntemler kullanılıyor.

Saç Ekim Yöntemleri

PRP’ li Fue Saç Ekim tekniği,

Mega Saç Ekimi ,

, FUE Saç Ekimi,

Uzun Saç Ekimi,

DHI Saç Ekimi,

Sıklaştırma Ekimi,

Protez Saç Tekniği,

Robotik Saç Ekimi,

FUT Sedasyon,

Safir Pertükan Saç Ekimi

Uzun Saç Ekimi Fiyatları

Uzun saç ekiminde saçlar tıraşlanmamaktadır. Dönor bölgesinden uzun bir şekilde alınan sağlıklı saçların uygun bir şekilde çıkarılması sonrasında istenen bölgeye ekimi gerçekleştirilmektedir. Diğer tekniklerde de olduğu gibi ekilen saçlardan bazıları dökülür. Uzun saç ekimi yönteminde genellikle alın bölgesinin sağ ve sol tarafları ile saç tepesindeki bölgesel kısmi alanlar kullanılmaktadır. Seyrekleşen bölgelere medikal kalem cihazı ile çizim yapılması sonrasında ense kısmında 500 ve üzeri greft arası bir sayıda uzun saç alınarak ekim işlemi yapılır.

Uzun Saç Ekimi Avantajları

Saçtaki dolgunluk ve değişim operasyondan hemen sonra bile görülür.

Ekilen saçların uzun olmasından dolayı saç ekimi biter bitmez saç ekim sürecinin sonunda hemen görülür.

Long Hair Fue ile saç ekimi sonrasında oluşan saç gürlüğü ve yoğunluğu kişide yüksek derecede olumlu bir etki ve memnuniyet doğurur.

İşlem sonrasında iz oluşumu riski oldukça düşüktür.

Bu yöntem ile saçın kısalması ve kesilmesi gibi bir durum yoktur.

Kişiler bu sayede sosyal hayatlarında herhangi bir kesinti zorunluluğu getirmemektedir.

Uzun Saç Ekimi Dezavantajları

Diğer saç tekniklerine göre daha fazla zaman alır ve maliyeti fazladır.

Saç ekiminden 4 hafta içerisinde bu ekilen saçlar normal saç ekim sürecindeki gibi dökülür.

4. haftadan sonra ise normal saç ekimi yaptıran kişi ile hem süreç hem de görsel olarak eşit şekilde ilerleyecektir.

Seans başı greft sayısı oldukça kısıtlıdır.

Uzun saç nakli daha çok özen isteyen bir uygulamadır.

Uzun Saç Ekimi Fiyatları

Uzun saç ekiminde fiyatlar 6.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

FUE Saç Ekimi

Ameliyat tekniği ile kelliğin çözümü olarak bilinen FUE saç ekim yönteminde saçların ön saç çizgisinin nasıl olacağı, saç yoğunluğu ve diğer hususlar uzmanlar tarafından belirlenmektedir. Ense bölgesinden alınan sağlıklı saçlar kellik bulunan bölgelere ekilmektedir. Bu şekilde kellik sorunu çözülebilmekte, seyrelme yaşanan bölgeler doldurulabilmektedir. Ense bölgesinden saç alınmasının nedeni ise, bu bölgedeki saçların testosterona karşı duyarsız olmasından kaynaklı olarak dökülmemedir. İşlemin uygulanması üzerinden 1 ay geçtiğinde ekilen saç köklerinden çıkan saçlar dökülmektedir. Sonraki 5 ay içinde ise kalıcı saçlar yeniden çıkmaktadır. Bu ekim operasyonunun maliyesi ise kişilere 4500 TL ile 8.000 TL arasında değişmektedir.

Mega Saç Ekim İşlemi ve Fiyatları

Mega saç ekiminde saç kökleri tek seferde çok sayıda artış göstermektedir. 1 seansta saç sayısı yükselmekte ve greft sayısı 4.000 ile 5.000 arasında çıkabilmektedir. En çok saçı seyrek ve kellik durumu olanlar tarafından tercih edilmektedir. 10-15 saat süren işlemler sonucunda saç tellerinin sayısı ciddi oranda artırılmaktadır. Ücreti ise 2.000 ile 4.000 TL arasında değişmektedir.

DHI Kalem Tekniği Saç Ekimi

DHI Saç Ekimi Greft Miktarı ve Fiyatlar

Ortalama bir saç dökülmesine sahip birinin greft miktarı: 2.000 ile 3.000 arasında ise fiyatı 3.000,00 TL. ve 3.350,00 TL. arasında olabilir.

Yoğun bir dökülme görülen kişinin greft miktarı: 4.000 ile 4.500 greft miktarında olabilir. Fiyatı ise; 6.500,00 TL. ve 8.000,00 TL. olabilir.

Kıl kökü ekleme (greft) bir adet fiyatı ise: 1,50 TL. ile 5,00 TL. arasındadır.

Robotik Saç Ekim Cerrahisi

Traşsız kalem tekniği olarak bilinen bu saç ekim tekniğinde iki kulak arası ense bölümünden saç kökleri alınmakta ve mikro kanallar açılarak ekilmektedir. Operasyonlar 3 süreçten oluşmaktadır. Bu süreçler ön çizgilerin planlanması, donör bölgelerin kalitesi ve greftlerin bekleme süresi olarak belirtilmiştir.

Bu yöntem yeni tekniklerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Kişinin 3 boyutlu saç ekiminin çizilmesi sonrasında onlara özel ekim yapılmaktadır. 5 farklı açıdan fotoğrafların çekilmesi sonrasında alın çizgisi vs tespit edilir ve ekilecek yerler tespit edilir. Sonrasında ise 1 gün içinde tüm saç kökleri toplanarak ekim yapılır. Fiyatları ise 2.000 ile 10.000 TL arasında değişmektedir.

Protez Saç Tekniği

Bu teknikte iğne yolu ve çizimler kullanılmamaktadır. Saç derisinin üzerinde kalarak saça yerleştirilmektedir. Kullanılan malzemenin ince bir tül olmasından dolayı görsel olarak farkedilmesi mümkün değildir. Kafa derisini rahatsız etmemektedir. Bu bölgelerde saç varmış gibi görünmektedir ancak saç çıkartmamaktadır. Dolgun bir saç protezi için 1.000 TL ve 3.000 TL arasında değişen fiyatlar sunulmaktadır. Seyrek protezler için ise 3.000 ile 6.000 TL arasında değişen rakamlar sunulur.

Fut Saç Ekimi

Sedasyon yöntemi olarak bilinen bu teknikte saç köklerinin toplanması için donör bölgeye lokal anestezi yapılır. Köklerin alınması ardından 15 gün kabuklanma süreci vardır ve ardından iyileşme dönemine girilir. Ücretleri 800 TL ile 3.000 TL arasında değişmektedir.

Safir Perkütan Saç Ekimi

Bu teknikte ense kısmında yer alan saç kökleri toplanır ve 3 boyutlu kanallara ekilir. Saç kökleri ile aynı boyutta olan bu kanallar safir iğneli özel cihazlar aracılığı ile açılmaktadır. Bunun sayesinde dokuya en az seviyede zarar verilir. Her santim içine 45-50 adet saç ekilebilmektedir. Fiyatlar greft başına alınmaktadır. Her greft için ücretlendirme 1.50 TL ile 5 TL arasında değişmektedir.

PRP Saç Ekimi

Bu yöntemde saç dökülmesine engel olmak için tellerin beslendiği görülmektedir. Ekim sonrasında iyileşmesinin hızlanması için kullanılır. Kullanıldığında kabuklanmaları hızlıca geçirmektedir. Ayrıca oluşan pıhtılaşmanın da önüne geçmektedir.

Greft Nedir?

Greft 2-4 tel saçtan oluşan saç topluluğuna denmektedir. Ense kökünden alınan saçlar istenen bölgelere eklenmektedir. Ense dışındaki saç köklerinde 1 tel saç bulunmaktadır.2.000 greft içinde yaklaşık 4000-6000 tel saç bulunmaktadır.

Saç Ekim Fiyatları