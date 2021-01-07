İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...

Saç ekimi fiyatları neye göre değişir? 2021

Saç ekimi fiyatları neye göre değişir? haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 7 Ocak 2021 Perşembe gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:45
Saç ekimi fiyatları neye göre değişir? 2021
Takip Et:

Günümüzde saç dökülmeleri birçok insanın en çok dert ettiği konulardan biridir. Saçı dökülen kişiler çözümü için saç ekim merkezlerini tercih etmektedir. Saç ekiminde birden farklı teknik kullanılmaktadır. Bu teknikler kişinin saç yapısına göre uygulanmaktadır.

Saç ekim teknikleri nelerdir?

  • PRP’ li Fue Saç Ekim tekniği,
  • Mega Saç Ekimi,
  • FUE Saç Ekimi,
  • Uzun Saç Ekimi,
  • DHI Saç Ekimi,
  • Sıklaştırma Ekimi,
  • Protez Saç Tekniği,
  • Robotik Saç Ekimi,
  • FUT Sedasyon,
  • Safir Pertükan Saç Ekimi

Uzun saç ekimi fiyatları

Uzun saç ektirmek isteyenler için temel tekniklerden biri olan FUE tekniği uygulanır. Bu saç ekiminde kişinin saçları kazınmadan saç ekimi işlemi gerçekleştirilir. Güçlü köklerden alınan saç hücreleri seyrek bulunan bölgelere ekilir. Her ekimde olduğu gibi bu ekimde de saç dökülmeleri gözlemlenmektedir. Uzun saç ekimleri genel olarak alın ve çevresindeki seyrekleşmeler için kullanılır. Kalem ile çizilerek belirlenen alanlara gerekli ekim işlemleri başlatılır.

Uzun saç ekimi avantajları nelerdir?

  • Ekim işleminin ardından hemen gözle görülür bir fark elde edilir.
  • Ekilen saçların uzun olması kişiye anında yeni bir görünüm katar.
  • Saç ekiminden sonra iz kalma riski çok azdır.
  • Kişiler bu ekim yöntemi ile saçlarını kestirmek zorunda kalmadan saç ekimi uygulaması yaptırmış olur.
  • Günlük hayata etkisi yoktur.

Dezavantajları nelerdir?

  • Maddi açıdan pahalıdır ve uzun süren bir yöntemdir.
  • 4 haftalık sürecin ardından saç dökülmesi yaşanır.
  • Her seans oldukça az greft eklenir.
  • Daha uzun ve özen isteyen bir yöntemdir.

Lokal anestezi uygulanarak yapılan uzun saç ekimi işlemi toplam 7 saat sürmektedir. Saç kökü alımı ve saç ekimi yapımı toplam 6 saat sürerken, kişilerin kafasında uygun kanal bulunması için ise 1 saat işlem yapılmaktadır. Ağrı seviyesi minimumda tutulan uygulamanın ardından 3 günlük bir dinlenme gerekir.

Uzun saç ekimi fiyatları

Diğer saç ekim yöntemlerine göre biraz daha pahalı olan uzun saç ekim yöntemi kişinin saç yapısına göre fiyatlandırılmaktadır. Bir kişi uzun saç ekimi için en az 6.000 TL ödeme yapmaktadır. Bu miktar kişinin saçlarının durumuna göre 15.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

FUE saç ekimi

FUE tekniği saç ekiminde en çok kullanılan tekniklerden biridir. Kişilerin ensesinde bulunan saç köklerinden alınan saç önekleri kelliğin bulunduğu bölgelere enjekte edilir. Ensede bulunan saç kökleri testosterona karşı nötrdür. Bu sayede bu saç kökleri en sağlam saç kökleridir. Buradan alınan kökler kelliğin bulunduğu alanlara ekilir. Kişi ilk olarak saç dökülmesi yaşar. Bu dökümün ardından kişi 5 ay içerisinde kalıcı olarak elde edeceği saça kavuşur. Bu işlem için kişiler 4.500 TL’den 8.000 TL’ye kadar ödeme yapabilmektedir.

Mega saç ekim işlemi ve fiyatları 2020

Mega saç ekim tekniği diğer saç ekim tekniklerine göre daha çok greft sayısı ve saç kökü sayısını arttıran bir tekniktir. Bu tekniğin amacı en kısa sürede en çok saç köküne ulaşmaktır. Saçında seyreklik ve kellik yaşayan kişilerin kullandığı bu yöntem bir seansta yaklaşık 4.000 greft arttırmaktadır. Bu sayede kişiler kısa sürede kellik sorunundan kurtulur. Bu yöntem için ödenen tutar 2.000 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir.

DHI kalem tekniği saç ekim fiyatları

DHI kalem tekniği saçını kestirmeden saç ekimi yaptırmak isteyenlerin başvurduğu bir yöntemdir. Bu yöntemde kişiler tıraşsız saç ekimi yaptırabilmektedir. Uygun saç kökünü toplayan doktorlar, kişinin saç ekimi yapılacak bölgesine bu kökleri iğne yardımı ile enjekte etmesi ile saç ekimini gerçekleştirir. Kanal bulma süreci olmadan direkt enjekte ile yapılan saç ekimleri ile bekleme süresi olmadan kişiler saç ekim işlemini tamamlamış olur. Bu yöntem üç bölümden oluşur:

  • Ön çizgilerin planlanması
  • Donör bölgenin kalitesi
  • Greftlerin bekleme süresi

Cerrahi bir işlem olan bu ekimde kalem yardımı ile kişilerin yeni saç köklerinin yönleri belirlenir. 2 günde tamamlanan bu saç ekim yönteminde günlük 3.000 greft saç ekimi yapılır. Bu işlem uzun sürmektedir. Kişi her gün 6 saatlik bir işlem görür. Bu işlemin maliyeti kişinin ortalama bir saç dökülmesi var ise 3.000 TL civarı, fazla bir saç dökülmesi varsa 6.500 TL ve üzeri bir maliyeti olmaktadır.

Robotik saç ekim cerrahisi

Yeni bir saç ekim yöntemi olan robotik saç ekim yöntemi ile kişinin fotoğrafları çekilerek 33 boyutlu saç ekim çizelgesi oluşturulur. Bu oluşturulan çizelge ile birlikte kişinin saç ekiminin nasıl olmasına karar verilir. Robotik saç ekimi ile kişinin seyrek bölgeleri ekim yapılması gerek yerler belirlenir. Bu şekilde kişinin saç ekimi kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanır. Bu yöntem 2.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar yapılmaktadır.

Protez saç tekniği ve fiyatı

Protez saç tekniği ile yeni saça sahip olmak oldukça kolaydır. Bu yöntem ile saç ekimi yerine ince bir katman ile takma saça sahip olunur. Kişiye uygun saç modeli ile birlikte kişinin saç sorunu ortadan kaldırılır. Saçların uzaması söz konusu olmaz. Kişiler düzenli bakım yapmaları halinde 2 yıla kadar protez saçlarını kullanabilirler. Bu yöntem için kişilerin ödemesi gereken maliyet 1.000 TL’den 6.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Fut saç Ekimi ve 2020 güncel fiyatı

Saçtan donör alınacak bölgenin kesilerek donör alınması ile yapılan fut saç ekiminde kişilerin saç ekim işlemi ikinci gün olur. Lokal anestezi sonrası kişilerden donörler alınır ve bu donörler bir sonraki gün seyrek bölgeye eklenir. Gerekli pansumanlar sonucunda kişilerin yeni saçlarına kavuşmaları için en az 15 gün kabuk bağlama döneminin ardından sonuç alınır. Bu uygulama 800 TL’den başlayıp 3.000 TL’ye kadar varan fiyatlarla yapılmaktadır.

Safir perkütan saç ekimi ve fiyatları 2020

Safir perküdan saç ekiminde kişilerden elde edilen saç kökleri safirden üretilir. Bu sayede kişide oluşacak doku hasarı en aza indirilmiş olur. Safir iğneli araçlar sayesinde kişilerin saç ekim işlemi kolayca tamamlanır. Az hasar alan dokuların iyileşme süresi kısa olduğundan işlem sonrası gözle görülür fark görme süresi de oldukça kısadır. Bu işlem 4.000 TL ile 5.000 TL arasında yapılmaktadır.

PRP saç ekimi uygulaması nedir?

PRP yöntemi ile saç ekimi hızlıca yapılır ve iyileşme süresi de hızlıca gerçekleşir. Bu yöntem sayesinde dokuda pıhtılaşma önlenir ve kırmızı dokular yok edilir. Bu sayede dokuların iyileşme süresi oldukça kısadır. Bu yöntem ile birlikte cilt yenilenir ve yeni saç çıkması kısa sürede görülür.

Kadınlarda saç ekimi ve fiyatları

Kadınlarda saç ekim fiyatları greft sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bir kadının 10.000 greft üzerinden işlem göremsi halinde ödemesi gerek tutar 30.000 TL olmaktadır. Bu greft sayısının az olması durumunda kadınların ödeyeceği tutar da azalmaktadır. Kadınlarda saç ekimi en az 3 ay sürmektedir. Kişilerin saç durumuna göre değişen bu süreç 8 aya kadar çıkmaktadır.

Greft nedir? Greft fiyatları nelerdir?

1 greft yaklaşık 2 ile 4 saç teli bulundurmaktadır. Bu greftler kişiye eklenen saç kökü miktarını gösterir. Ülkemizde 1,50 TL ile 5,00 TL arasında greft fiyatları bulunmaktadır. Bu fiyatlar greftin kalitesi ve durumuna göre belirlenmektedir.

Saç ekim fiyatları 2020

  • İstanbul’ da 1 greft ücreti: 2,00 TL. ve 6,00 TL. arasında,
  • İzmir’ de 1 greft başına: 1,75, 5,00 TL. arasında,
  • Ankara’ da 1 gerft ücreti: 1,50 TL. ve 5,00 TL.
  • Bursa 1 greft ücreti: 1,50 TL. ve 5,00 TL. arasında,
  • Konya’ d 1 greft ücreti: 2,00 TL. ve 3,50 TL.
  • Diyarbakır 1 greft ücreti: 1,00 TL. ve 2,50 TL’dir.
  • Adana’ da 1 greft fiyatı: 1,25 TL. ve 4,00 TL.’dir.
  • Trabzon’ da 1 saç teli ücreti: 1,50- 2,50 TL.’dir.
  • Gaziantep 1 greft ücreti: 1,00 TL. ve 3,00 TL. arasında,
  • Antalya’ da ise 1 saç teli ücreti: 1,50- 5,00 TL.

Saç ekim merkezleri ve fiyat listeleri 2020 güncel

Saç Ekim Merkezi Adı

Min.Tutar

Max.Tutar

Medicana

3.500,00 TL.

5.000,00 TL.

İstanbul Hari City

2.000,00 TL.

7.000,00 TL.

İstanbul Saç Nakil Merkezi

3.000,00 TL.

 6.000,00 TL.

Medical Hair Saç Merkezi

2.000,00 TL.

  7.000,00 TL.

Aslı Tarcan

2.000,00 TL.

7.000,00 TL.

Op.Dr. İsmet Akalın

3.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Lale Keskin

4.000,00 TL.

8.000,00 TL

 Medikal Klinik

2.000,00 TL.

 7.500,00 TL.

İstanbul Estetiği

3.000,00 TL.

 5.000,00 TL.

Mcan Healty

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

MedicalTur

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Estopel Saç Ekim Merkezi

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Hair World Marmara

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Dr. Tulunay Plastik Cerrahi

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Op.Dr.Fatih Dağdelen

2.500,00 TL.

 7.000,00 TL.

Dr. Koray Kır

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

EsteVip

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Nişantaşı Mayısa Estetik

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Akdeniz Saç Ekimi

2.000,00 TL.

 4.000,00 TL.

Beyoğlu Saç Ekim Merkezleri

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Özel Ankara HLC

2.000,00 TL.

8.000,00 TL.

EsteAnka

2.500,00 TL.

 9.000,00 TL.

Anatolia Hair Ankara

2.500,00 TL.

7.000,00 TL.

Antalya DK Hair Klinik

4.000,00 TL.

 10.000,00 TL.

EstetikANKA

5.900,00 TL.

 7.000,00 TL.

Beşiktaş Trend Hair Clinic

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Cihan Hastanesi

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Doktorlar Güzellik Merkezi

4.000,00 TL.

 5.800,00 TL.

Dr Ali Cemal Yilmaz

3.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Dr. Jale Şenyurt

2.500,00 TL.

7.500,00 TL.

 Dr. Gökhan Gür

6.000,00 TL.

 9.000,00 TL.

Bu Evrensel

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Estetikİstanbul

6.500,00 TL.

7.000,00 TL.

İst. Ataşehir Dr. Resat Aktas Ice Fue Saç Ekim Merkezi

4.000,00 TL.

 6.000,00 TL.

İst. AEK Sa. Ekim Merkezi

7.900,00 TL.

 10.000,00 TL.

Ice Fue Saç Ekim Merkezi

3.000,00 TL.

8.000,00 TL.

İst. Beyoğlu Clinicana Saç Ekim Merkezi

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

İstanbul Beşiktaş Star Hair Transplant

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

istanbul Kadıköy Fix Hair Klinik

5.500,00 TL.

 6.250,00 TL.

İstanbul Şişli Infinity Saç Merkezi

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

İstanbul Taksim Estetik Dream

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

İstanbul Vatan Hair

2.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

İzmir Naturel Saç Ekim

2.300,00 TL.

 3.800,00 TL.

İzmir Nova Hair

2.500,00 TL.

 7.000,00 TL.

Koru Hastanesi

3.000,00 TL.

 7.000,00 TL.

Kinglike Kliniği

2.000,00 TL.

 10.000,00 TL.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 14:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Saç Ekim FiyatlarıSaç Ekimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen kişi eşini vahşice öldürdü
16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen kişi eşini vahşice öldürdü
Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar
Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar
Mühürlenen eğlence mekanına tekrar baskın! Eğlenenler çatıda yakalandı
Mühürlenen eğlence mekanına tekrar baskın! Eğlenenler çatıda yakalandı
Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü!
Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü!
Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü
Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü

Popüler Haberler

Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Zabıta çalışma koşulları nasıldır? 2021 Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2021
Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2021 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka
SGK ilişiksiz belgesi nereden alınır? Edevlet SGK ilişiksizlik belgesi işlemleri
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İstanbullu Gelin Garip öldü mü ? Tamer Levent Diziye Veda Etti!
Garanti BBVA Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet Kanatlarımız 29 ekim videosu
2020 Solucan gübresi üretim tesisi kurma maliyet hesaplaması ve destek şartları
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı yayınlandı mı?
CVV kodu ne demek ? CVV kodu ile ilgili bütün detaylar !
İsteğe bağlı emeklilik şartları nelerdir, nasıl yapılır?
7 Ocak 2021 tarihinde Kalk Gidelim dizisi olacak mı? Kalk Gidelim dizisi neden ekranlarda yok?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde karakteri kim? Sezin Akbaşoğulları kim?
Yeni Çipli Kimlik Kartı çıktı mı? Kaç yıl geçerlilik süresi var? Yeni Kimlik kartının özellikleri neler?
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı ve başvuru şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.