Saç ekimi fiyatları ne kadar? 2021

Günümüzde saç dökülmeleri birçok insanın en çok dert ettiği konulardan biridir. Saçı dökülen kişiler çözümü için saç ekim merkezlerini tercih etmektedir. Saç ekiminde birden farklı teknik kullanılmaktadır. Bu teknikler kişinin saç yapısına göre uygulanmaktadır.

Saç ekim teknikleri nelerdir?

PRP’ li Fue Saç Ekim tekniği,

Mega Saç Ekimi,

FUE Saç Ekimi,

Uzun Saç Ekimi,

DHI Saç Ekimi,

Sıklaştırma Ekimi,

Protez Saç Tekniği,

Robotik Saç Ekimi,

FUT Sedasyon,

Safir Pertükan Saç Ekimi

Uzun saç ekimi fiyatları

Uzun saç ektirmek isteyenler için temel tekniklerden biri olan FUE tekniği uygulanır. Bu saç ekiminde kişinin saçları kazınmadan saç ekimi işlemi gerçekleştirilir. Güçlü köklerden alınan saç hücreleri seyrek bulunan bölgelere ekilir. Her ekimde olduğu gibi bu ekimde de saç dökülmeleri gözlemlenmektedir. Uzun saç ekimleri genel olarak alın ve çevresindeki seyrekleşmeler için kullanılır. Kalem ile çizilerek belirlenen alanlara gerekli ekim işlemleri başlatılır.

Uzun saç ekimi avantajları nelerdir?

Ekim işleminin ardından hemen gözle görülür bir fark elde edilir.

Ekilen saçların uzun olması kişiye anında yeni bir görünüm katar.

Saç ekiminden sonra iz kalma riski çok azdır.

Kişiler bu ekim yöntemi ile saçlarını kestirmek zorunda kalmadan saç ekimi uygulaması yaptırmış olur.

Günlük hayata etkisi yoktur.

Dezavantajları nelerdir?

Maddi açıdan pahalıdır ve uzun süren bir yöntemdir.

4 haftalık sürecin ardından saç dökülmesi yaşanır.

Her seans oldukça az greft eklenir.

Daha uzun ve özen isteyen bir yöntemdir.

Lokal anestezi uygulanarak yapılan uzun saç ekimi işlemi toplam 7 saat sürmektedir. Saç kökü alımı ve saç ekimi yapımı toplam 6 saat sürerken, kişilerin kafasında uygun kanal bulunması için ise 1 saat işlem yapılmaktadır. Ağrı seviyesi minimumda tutulan uygulamanın ardından 3 günlük bir dinlenme gerekir.

Uzun saç ekimi fiyatları

Diğer saç ekim yöntemlerine göre biraz daha pahalı olan uzun saç ekim yöntemi kişinin saç yapısına göre fiyatlandırılmaktadır. Bir kişi uzun saç ekimi için en az 6.000 TL ödeme yapmaktadır. Bu miktar kişinin saçlarının durumuna göre 15.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

FUE saç ekimi

FUE tekniği saç ekiminde en çok kullanılan tekniklerden biridir. Kişilerin ensesinde bulunan saç köklerinden alınan saç önekleri kelliğin bulunduğu bölgelere enjekte edilir. Ensede bulunan saç kökleri testosterona karşı nötrdür. Bu sayede bu saç kökleri en sağlam saç kökleridir. Buradan alınan kökler kelliğin bulunduğu alanlara ekilir. Kişi ilk olarak saç dökülmesi yaşar. Bu dökümün ardından kişi 5 ay içerisinde kalıcı olarak elde edeceği saça kavuşur. Bu işlem için kişiler 4.500 TL’den 8.000 TL’ye kadar ödeme yapabilmektedir.

Mega saç ekim işlemi ve fiyatları 2020

Mega saç ekim tekniği diğer saç ekim tekniklerine göre daha çok greft sayısı ve saç kökü sayısını arttıran bir tekniktir. Bu tekniğin amacı en kısa sürede en çok saç köküne ulaşmaktır. Saçında seyreklik ve kellik yaşayan kişilerin kullandığı bu yöntem bir seansta yaklaşık 4.000 greft arttırmaktadır. Bu sayede kişiler kısa sürede kellik sorunundan kurtulur. Bu yöntem için ödenen tutar 2.000 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir.

DHI kalem tekniği saç ekim fiyatları

DHI kalem tekniği saçını kestirmeden saç ekimi yaptırmak isteyenlerin başvurduğu bir yöntemdir. Bu yöntemde kişiler tıraşsız saç ekimi yaptırabilmektedir. Uygun saç kökünü toplayan doktorlar, kişinin saç ekimi yapılacak bölgesine bu kökleri iğne yardımı ile enjekte etmesi ile saç ekimini gerçekleştirir. Kanal bulma süreci olmadan direkt enjekte ile yapılan saç ekimleri ile bekleme süresi olmadan kişiler saç ekim işlemini tamamlamış olur. Bu yöntem üç bölümden oluşur:

Ön çizgilerin planlanması

Donör bölgenin kalitesi

Greftlerin bekleme süresi

Cerrahi bir işlem olan bu ekimde kalem yardımı ile kişilerin yeni saç köklerinin yönleri belirlenir. 2 günde tamamlanan bu saç ekim yönteminde günlük 3.000 greft saç ekimi yapılır. Bu işlem uzun sürmektedir. Kişi her gün 6 saatlik bir işlem görür. Bu işlemin maliyeti kişinin ortalama bir saç dökülmesi var ise 3.000 TL civarı, fazla bir saç dökülmesi varsa 6.500 TL ve üzeri bir maliyeti olmaktadır.

Robotik saç ekim cerrahisi

Yeni bir saç ekim yöntemi olan robotik saç ekim yöntemi ile kişinin fotoğrafları çekilerek 33 boyutlu saç ekim çizelgesi oluşturulur. Bu oluşturulan çizelge ile birlikte kişinin saç ekiminin nasıl olmasına karar verilir. Robotik saç ekimi ile kişinin seyrek bölgeleri ekim yapılması gerek yerler belirlenir. Bu şekilde kişinin saç ekimi kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanır. Bu yöntem 2.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar yapılmaktadır.

Protez saç tekniği ve fiyatı

Protez saç tekniği ile yeni saça sahip olmak oldukça kolaydır. Bu yöntem ile saç ekimi yerine ince bir katman ile takma saça sahip olunur. Kişiye uygun saç modeli ile birlikte kişinin saç sorunu ortadan kaldırılır. Saçların uzaması söz konusu olmaz. Kişiler düzenli bakım yapmaları halinde 2 yıla kadar protez saçlarını kullanabilirler. Bu yöntem için kişilerin ödemesi gereken maliyet 1.000 TL’den 6.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Fut saç Ekimi ve 2020 güncel fiyatı

Saçtan donör alınacak bölgenin kesilerek donör alınması ile yapılan fut saç ekiminde kişilerin saç ekim işlemi ikinci gün olur. Lokal anestezi sonrası kişilerden donörler alınır ve bu donörler bir sonraki gün seyrek bölgeye eklenir. Gerekli pansumanlar sonucunda kişilerin yeni saçlarına kavuşmaları için en az 15 gün kabuk bağlama döneminin ardından sonuç alınır. Bu uygulama 800 TL’den başlayıp 3.000 TL’ye kadar varan fiyatlarla yapılmaktadır.

Safir perkütan saç ekimi ve fiyatları 2020

Safir perküdan saç ekiminde kişilerden elde edilen saç kökleri safirden üretilir. Bu sayede kişide oluşacak doku hasarı en aza indirilmiş olur. Safir iğneli araçlar sayesinde kişilerin saç ekim işlemi kolayca tamamlanır. Az hasar alan dokuların iyileşme süresi kısa olduğundan işlem sonrası gözle görülür fark görme süresi de oldukça kısadır. Bu işlem 4.000 TL ile 5.000 TL arasında yapılmaktadır.

PRP saç ekimi uygulaması nedir?

PRP yöntemi ile saç ekimi hızlıca yapılır ve iyileşme süresi de hızlıca gerçekleşir. Bu yöntem sayesinde dokuda pıhtılaşma önlenir ve kırmızı dokular yok edilir. Bu sayede dokuların iyileşme süresi oldukça kısadır. Bu yöntem ile birlikte cilt yenilenir ve yeni saç çıkması kısa sürede görülür.

Kadınlarda saç ekimi ve fiyatları

Kadınlarda saç ekim fiyatları greft sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bir kadının 10.000 greft üzerinden işlem göremsi halinde ödemesi gerek tutar 30.000 TL olmaktadır. Bu greft sayısının az olması durumunda kadınların ödeyeceği tutar da azalmaktadır. Kadınlarda saç ekimi en az 3 ay sürmektedir. Kişilerin saç durumuna göre değişen bu süreç 8 aya kadar çıkmaktadır.

Greft nedir? Greft fiyatları nelerdir?

1 greft yaklaşık 2 ile 4 saç teli bulundurmaktadır. Bu greftler kişiye eklenen saç kökü miktarını gösterir. Ülkemizde 1,50 TL ile 5,00 TL arasında greft fiyatları bulunmaktadır. Bu fiyatlar greftin kalitesi ve durumuna göre belirlenmektedir.

Saç ekim fiyatları 2020

İstanbul’ da 1 greft ücreti: 2,00 TL. ve 6,00 TL. arasında,

İzmir’ de 1 greft başına: 1,75, 5,00 TL. arasında,

Ankara’ da 1 gerft ücreti: 1,50 TL. ve 5,00 TL.

Bursa 1 greft ücreti: 1,50 TL. ve 5,00 TL. arasında,

Konya’ d 1 greft ücreti: 2,00 TL. ve 3,50 TL.

Diyarbakır 1 greft ücreti: 1,00 TL. ve 2,50 TL’dir.

Adana’ da 1 greft fiyatı: 1,25 TL. ve 4,00 TL.’dir.

Trabzon’ da 1 saç teli ücreti: 1,50- 2,50 TL.’dir.

Gaziantep 1 greft ücreti: 1,00 TL. ve 3,00 TL. arasında,

Antalya’ da ise 1 saç teli ücreti: 1,50- 5,00 TL.

Saç ekim merkezleri ve fiyat listeleri 2020 güncel