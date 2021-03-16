Saç boyası ciltten ve yüzden nasıl çıkarılır? Saç boyası çıkarmak için ne yapmak lazım? Elden ve cilde bulaşan saç boyası çıkartmak için yöntemler

Külle saç boyasını çıkarma

Kül saç boyasını çıkarmak konusunda en etkili çözümlerden biridir. Saçınızı boyamadan önce veya boyanın bulaştığı yere pamukla sürebilirsiniz. Külü aktarlardan alarak veya evde gazeteyi yakarak kendiniz oluşturabilirsiniz.

Nemlendirici krem kullanarak

Nemlendirici kremi kullandıktan sonra kremin kurumasını beklemeniz gerekmektedir. Boya hemen bulaştıktan sonra nemlendirici kremi pamuk yardımıyla temizlemeniz gerekmektedir.

Diş macunu kullanarak

Diş macununu yüzeysel olarak sürmeniz gerekmektedir. Uzun süre vücudunuza temas etmemesi gerekmektedir. Üst üste zararlı olacak şekilde kullanılmadığı zaman saç boyası çıkacaktır.

Asetonu tınağınıza boya değerse kullanın

Asetonun cilt ile temas etmemesi gerekmektedir. Eğer saç boyası tınağınıza bulaştıysa bunu aseton yardımıyla çıkarabilirsiniz.

Sirke yardımıyla saç boyası çıkarma

Sirkeyi biraz suyla karıştırarak boya değen alana uygularsanız boya çıkacaktır.

Eldeki saç boyasını çıkarmak için fazla beklememek gerekir çünkü boya ciltte ne kadar kalırsa geçmesi o kadar zor olur. Sıvı sabunla temizleyin

Saç boyası ciltte ne kadar kalır?

Saç boyası kullanırken alın bölgemiz, ellerimiz , arka boyun saç dipleri ve ensemiz boya olmaktadır. Boyanın türü, uyguladığımız şekil , boya öncesi herhangi bir işlem olup olmadığı gibi etkenler boyanın ciltte kalma süresini etkiler.

Saç boyasının bulaşmasını engellemek mümkün mü?

Boyamadan önce alın etrafımıza lastik bant takabiliriz. Bantın kenarlarına nemlendirici krem sürerek boyanın çıkması için gözeneklerimizi tıkamış oluruz. Altenatif olarak bantın kenarlarına kül sürülebilir. Makyaj fırçası ile bantın kenarına ince ince sürülebilir. Vazelin de saç boyasının bulaşmasını engelleyebilir. Gözenekleri tıkadığı için boya kolay kolay bulaşmaz.

Kıyafetlere değen saç boyası çıkar mı?

Ciltten çıkarmaya nazaran kıyafete değen saç boyasını çıkarmak daha zor olabilir. Kumaşın özelliğine göre saç boyasının çıkması belli olur. Kumaşımız saten ve naylon oranı fazlaysa saç boyası çabucak çıkar. Pamuklu giysilerde boyanın çıkması daha zordur. buna önlem almak için boya yaparken eski kıyafetlerimizi giyebiliriz.

Eldiven ve saç bandı kullanımı

Saç boyarken poşet eldivenlerden kullanırsak elimize bulaşma imkanını ortadan kaldırır. Eldivenleri kullanmadan önce sağlam olduğuna dikkat etmeliyiz. Saç bandları boyanın bulaşmasını engeller. Silikon saç bantları saç boyasının bulaşmasını engellemekte ve leke tutmadığı için kullanılabilir.