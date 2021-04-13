Saç boyamak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile oruç tutacak olan vatandaşlar oruca engel olan durumları araştırmaya başladı. Saç boyamak, oje sürmek ve makyaj yapmak gibi durumlarda orucun bozulup bozulmayacağına dair Diyanet İşler Başkanlığı açıklamada bulundu.

Saç boyamak orucu bozuyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığının konu ile ilgili açıklaması ile şu şekilde: Oruç, herhangi bir şey yemek, içmek ya da cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak, saç bakımı yapmak ve makyaj yapmak gibi durumlar orucu bozmamaktadır.

Buna göre oruç tutan bir kişi makyaj yaptığında, kişisel bakım yaptığında ya da saçını boyadığında orucu bozulmaz. Fakat böyle durumlarda ağızdan veya burundan bir maddenin alınmaması için özenli davranılması gerekiyor.