Sabotaj nedir, anlamı ne demektir?

Sabotaj kelimesi dilimizde, bir şeyi bozmak, yok etmeye çalışmak ve zarar vermek anlamında kullanılmaktadır. Fransızcadan gelen kelimenin özü ‘Sabotage’ şeklinde bilinirken bizim dilimizde sabotaja çevrilmiş. Bir şeye veya bir yere kasıtlı şekilde zarar vermek anlamına gelmektedir.

Bu kelime tahta ayakkabı manasına gelen ‘sabot’ kelimesinde günümüze gelmiştir. Sanayi devriminde fabrikalarda ve üretim alanlarında kullanılmaya başlanan bu makineler sonucunda birçok Fransız işçi işten çıkarıldı. Bunun üzerine işten çıkarılan işçiler tahta ayakkabılarını kullanarak makineleri bozar. Sabotaj kelimesi de bu olaydan sonra yaygınlaşmaya başlar.

TDK’ya göre sabote etmek ne demek?

Sabotaj kelimesinin kökünden anlaşılan ise baltalamak, zarar vermek, sabote etmek anlamına gelmektedir. 20.yüzyılın başlarından sonra kullanılmaya başlanan kelime günümüze kadar popülerliğini sürdürdü.

Sabotaj kelimesinin cümle içerisinde kullanıma önekler şu şekildedir;