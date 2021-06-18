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Sabotaj nedir, anlamı ne demektir?

Günümüzde çokça kullanılan sabotaj kelimesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Herkes tarafından farklı anlamlar üzerinden kullanılan sabotaj kelimesi isin TDK üzerinden araştırıldı. Fransızcadan gelen kelimenin dilimizdeki anlamı hakkında merak edilenler haberimizde

18 Haziran 2021 Cuma 09:01
Sabotaj nedir, anlamı ne demektir?
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Sabotaj kelimesi dilimizde, bir şeyi bozmak, yok etmeye çalışmak ve zarar vermek anlamında kullanılmaktadır. Fransızcadan gelen kelimenin özü ‘Sabotage’ şeklinde bilinirken bizim dilimizde sabotaja çevrilmiş. Bir şeye veya bir yere kasıtlı şekilde zarar vermek anlamına gelmektedir.

Bu kelime tahta ayakkabı manasına gelen ‘sabot’ kelimesinde günümüze gelmiştir. Sanayi devriminde fabrikalarda ve üretim alanlarında kullanılmaya başlanan bu makineler sonucunda birçok Fransız işçi işten çıkarıldı. Bunun üzerine işten çıkarılan işçiler tahta ayakkabılarını kullanarak makineleri bozar. Sabotaj kelimesi de bu olaydan sonra yaygınlaşmaya başlar.

TDK’ya göre sabote etmek ne demek?

Sabotaj kelimesinin kökünden anlaşılan ise baltalamak, zarar vermek, sabote etmek anlamına gelmektedir. 20.yüzyılın başlarından sonra kullanılmaya başlanan kelime günümüze kadar popülerliğini sürdürdü.

Sabotaj kelimesinin cümle içerisinde kullanıma önekler şu şekildedir;

  • Düzenlenen toplantıyı sabote etenlerin kim olduğu belirlendi.
  • Devletimize karşı yapılan sabotaj girişimini önceden tespit edip gerekli önlemleri aldık.

Son Güncelleme: 18.06.2021 09:01
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