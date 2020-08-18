İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a 'Azmine helal olsun'
Son Dakika
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...

Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?

Polis veya bekçi alımlarında sabıkası olanların durumu araştırılmaya başlandı. Polis veya bekçiliğe engel suçlar hakkında merak ettikleriniz içeriğimizde yer almaktadır.

18 Ağustos 2020 Salı 17:13
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Takip Et:

Son yıllarda bekçi ve polis olmak isteyen kişilerin sayısı büyük bir hızla artıyor. Maaşları, olanakları ve sosyal güvence gibi avantajlar kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin ilgisini çekiyor. Polis Akademisi’nin yaptığı alımlarda sabıkası olan bekçi ile polis adayları dikkate incelenmektedir.

Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi?

Bekçiler, polisler, askerler veya diğer kamu çalışanları da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii olmaktadır. Devlet memuru olmaya engel olacak suçlar net ifadelerle belirtilmiştir. Buna göre;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla hapis cezası almak,

Devletin güvenliği ve milli güvenliği tehdit edecek bir suç işlemek,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemek,

İhaleye fesat karıştırma,

Rüşvet,

Hileli iflas,

Dolandırıcılık,

İrtikap,


Zimmet,

Kaçakçılık,

Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama,

Güveni kötüye kullanma,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme,

Sahtecilik,

Hırsızlık.

Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?

Bekçi, polis ya da asker olmak isteyen bireylerin belirtilen suçları işlememiş olması gerekir. Öte yandan söz konusu suçlara dair hükmün geri bırakılıp affa uğramış olmak da memurluğa engel olmaktadır. Adayların ve eşinin yukarıdaki suç kaydının olması da devlet memurluğuna engel olabilmektedir.

Eğer aday evliyse eşinin genelev, birleşme yeri veya fuhuş yapılan konutlarda çalışanlar, aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunması,

Uyuşturucu madde veya kumar suçlarından hüküm giymesi,

Alkol, uyarıcı madde veya uyuşturucu sebebiyle tedavi görmesi de engel olabiliyor.



Son Güncelleme: 18.08.2020 17:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SabıkaPolisBekçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli Er Ve Erbaşlar mesai sonu eve gidebilecekler
Sözleşmeli Er Ve Erbaşlar mesai sonu eve gidebilecekler
Meteoroloji’den Açıklama! Sağanak Yağışın Etkili Olacağı 5 İl
Meteoroloji’den Açıklama! Sağanak Yağışın Etkili Olacağı 5 İl
Motosiklet ile traktöre çarpan öğretim üyesi feci şekilde hayatını kaybetti
Motosiklet ile traktöre çarpan öğretim üyesi feci şekilde hayatını kaybetti
Tarım ilacından zehirlenen tilki tedavi altına alındı
Tarım ilacından zehirlenen tilki tedavi altına alındı
Melih Vardar kimdir, neden hayatını kaybetti? Somaspor forması giyen Melih Vardar'ın biyografisi
Melih Vardar kimdir, neden hayatını kaybetti? Somaspor forması giyen Melih Vardar'ın biyografisi
Malatya'da dünyanın en zehirli yılanı engerek yılanı görüldü
Malatya'da dünyanın en zehirli yılanı engerek yılanı görüldü

Popüler Haberler

Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 18 Ağustos 2020 Salı
Günlük burç yorumları 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12 burcu neler bekliyor?
KYK borçlarında son durum ne? 2020 KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borç affı çıkar mı?
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma
Sosyal Yardımlaşma kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? 2020 kömür yardımından kimler yararlanabilir?
İnstagram keşfete düşmek için içerikler nasıl olmalıdır?
Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 18 Ağustos 2020 Salı
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
İŞKUR SÇP Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? Yedek listesi ne zaman açıklanacak?
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?
19 Ağustos Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışları! Tv'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Çernobil yangını Türkiye'ye yakın mı? patlarsa ne olur, Türkiye patlamadan Etkilenir mi?
QNB Finansbank borç kapatma kredi kampanyası
Sosyal medya düzenlemesi maddeleri nelerdir? Instagram, Facebook, Twitter için TBMM'de kabul edilen sosyal medya yasası detayları
Rapor parası neden emanete düşer? Emanete düşen rapor parası nasıl alınır?
Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları
Acil toplanma yerleri nerelerde? 2020 Afet ve acil durum toplanma bölgeleri sorgulama
Hangi bankalar peşinatsız konut kredisi verir? Peşinatsız ev kredisi alma şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.