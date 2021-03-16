Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2021 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?

Son yıllarda bekçi ve polis olmak isteyen kişilerin sayısı büyük bir hızla artıyor. Maaşları, olanakları ve sosyal güvence gibi avantajlar kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin ilgisini çekiyor. Polis Akademisi’nin yaptığı alımlarda sabıkası olan bekçi ile polis adayları dikkate incelenmektedir.

Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi?

Bekçiler, polisler, askerler veya diğer kamu çalışanları da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii olmaktadır. Devlet memuru olmaya engel olacak suçlar net ifadelerle belirtilmiştir. Buna göre;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla hapis cezası almak,

Devletin güvenliği ve milli güvenliği tehdit edecek bir suç işlemek,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemek,

İhaleye fesat karıştırma,

Rüşvet,

Hileli iflas,

Dolandırıcılık,

İrtikap,

Zimmet,

Kaçakçılık,

Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama,

Güveni kötüye kullanma,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme,

Sahtecilik,

Hırsızlık.

Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?

Bekçi, polis ya da asker olmak isteyen bireylerin belirtilen suçları işlememiş olması gerekir. Öte yandan söz konusu suçlara dair hükmün geri bırakılıp affa uğramış olmak da memurluğa engel olmaktadır. Adayların ve eşinin yukarıdaki suç kaydının olması da devlet memurluğuna engel olabilmektedir.

Eğer aday evliyse eşinin genelev, birleşme yeri veya fuhuş yapılan konutlarda çalışanlar, aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunması,

Uyuşturucu madde veya kumar suçlarından hüküm giymesi,

Alkol, uyarıcı madde veya uyuşturucu sebebiyle tedavi görmesi de engel olabiliyor.