İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2020 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?

Türkiye basınında yankı uyandıran Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 17:14
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2020 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Takip Et:

Son yıllarda bekçi ve polis olmak isteyen kişilerin sayısı büyük bir hızla artıyor. Maaşları, olanakları ve sosyal güvence gibi avantajlar kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin ilgisini çekiyor. Polis Akademisi’nin yaptığı alımlarda sabıkası olan bekçi ile polis adayları dikkate incelenmektedir.

Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi?

Bekçiler, polisler, askerler veya diğer kamu çalışanları da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii olmaktadır. Devlet memuru olmaya engel olacak suçlar net ifadelerle belirtilmiştir. Buna göre;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla hapis cezası almak,

Devletin güvenliği ve milli güvenliği tehdit edecek bir suç işlemek,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemek,

İhaleye fesat karıştırma,

Rüşvet,

Hileli iflas,

Dolandırıcılık,

İrtikap,


Zimmet,

Kaçakçılık,

Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama,

Güveni kötüye kullanma,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme,

Sahtecilik,

Hırsızlık.

Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?

Bekçi, polis ya da asker olmak isteyen bireylerin belirtilen suçları işlememiş olması gerekir. Öte yandan söz konusu suçlara dair hükmün geri bırakılıp affa uğramış olmak da memurluğa engel olmaktadır. Adayların ve eşinin yukarıdaki suç kaydının olması da devlet memurluğuna engel olabilmektedir.

Eğer aday evliyse eşinin genelev, birleşme yeri veya fuhuş yapılan konutlarda çalışanlar, aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunması,

Uyuşturucu madde veya kumar suçlarından hüküm giymesi,

Alkol, uyarıcı madde veya uyuşturucu sebebiyle tedavi görmesi de engel olabiliyor.



Son Güncelleme: 17.10.2020 17:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BekçiPolisSabıka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Sahte alkol üretim yerine baskın
Sahte alkol üretim yerine baskın
Sosyal medyaya düşen bagajdaki hırsız görüntüsü izlenme rekoru kırdı
Sosyal medyaya düşen bagajdaki hırsız görüntüsü izlenme rekoru kırdı
Sicil affı bekleyene kötü Vergi borçları yapılandırması bekleyene müjde gibi haber!
Sicil affı bekleyene kötü Vergi borçları yapılandırması bekleyene müjde gibi haber!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Kefilsiz kredi veren bankalar ve kredi kullandırma şartları 2020
Ptt kargo cumartesi kaça kadar dağıtım yapıyor? 2020 Ptt kargo cumartesi kaçta açılıyor?
İŞKUR KPSS şartı olmadan binlerce hastane personeli alacak! İş ilanları yayınlandı!
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2020 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
HGS kalan bakiye sorgulama ve yükleme 2020
Özel Hastanelerde Fizik Tedavi Ücretleri 2020
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Camiler kapatılacak mı? Camiler ibadete açık mı?
Norm Ender Mekanın Sahibi ile kimlere diss attı?
Türkiye’de hizmet veren kamu ve özel bankaların tümünün listesi
Dedemin Fişi filminin konusu ne? Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi Oyuncuları ve fragmanı
Doğum yardımı parası nedir? 2019 Çocuk yardımı parası nereden alınır, başvuru şartları nedir?
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? AGİ'de dikkate alınan durumlar
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2020 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Uzak Ara Eğlence programındaki dış ses kime ait? Abdullah Oğuz yapımları ve hayatı
Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.