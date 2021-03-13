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Şaban ayında çekilecek zikirler ve tesbihler

Üç ayların başlaması ile birlikte Recep ayının son günleri yaşandı. İkinci ay olan Şaban ayının gelmesi ile birlikte Müslümanlar ibadetlerine daha da önem vermeye başladı. Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayında çekilecek olan tespihler ve zikirlerin hangileri olduğu da araştırılmaya başlandı. Tüm detaylar haberimizde.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:49
Şaban ayında çekilecek zikirler ve tesbihler
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Recep ayının sona ermesi ile birlikte Şaban ayı başlıyor. 14  Mart tarihinde Şaban ayı başlayacak. Müslümanlar için önem arz eden  Şaban’da çeşitli ibadetler yapılmaya devam edilecek. Üç ayların başlaması ile birlikte Ramazan heyecanı da başladı. Şaban, Ramazan ayının müjdecisi olarak 14 Mart’ta başlayacak. 

Şaban hangi tarihte başlayacak?

Miladi takvime göre üç ayların ikinci ayı olan Şaban, 14 Mart tarihinde başlayacak. Şaban ayının önemi ile ilgili olarak bazı kaynaklarda, İlahi feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği geçmektedir. Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat olan bu ay, diğer aylara göre her ibadetin ve iyiliğin sevabı üç yüz kat olarak bilinmektedir. Diğer aylarda bir rekat namaz 10 sevap ise Şaban'da üç yüzden fazladır. Okunan bir Kur’an-ı Kerim harfi üç yüz Cennet meyvesi kazanmak demektir.

Şeytanın vesveselerine ve şüphe oklarına karşı yapılan ibadetler bir kalkan görevi görerek, kişilerin huzur kaynağı olmaktadır. 

Şaban ayında çekilecek tespih ve zikirler

Şaban ayının ilk 10 gününde; 

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

100 kere:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci 10 gününde;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

100 kere:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü 10 gününde;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

 100 kere:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh

Üç aylarda çekilen tesbihler

Her gün bu mübarek aylarda 1100 kez ‘ La İlahe İllallah’ 100 kez de ‘ Muhammedürresulullah’ denir.

- 100 kez Subhana’llahi’l Hayyil Kayyum

- 100 kez Subhanna’llahi’l Ehadi’s Samed

- 100 Subhana’llahi’l Gafuri’r Rahim

Hz. Muhammed ( sav)’in Şaban ayına dair hadisleri 

- ‘ Şaban benim ayımdır’

- ‘ Şaban günahları temizleyendir’

Peygamber efendimiz bu ayın önemini oldukça fazla vurgulamıştır. 

Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimize sorarlar:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verir.



Son Güncelleme: 13.03.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
şabanTespihZikirIbadet
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