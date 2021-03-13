İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...
Bakanlıktan plastik poşetler hakkında yeni karar!
Son Dakika
Bakanlıktan plastik poşetler hakkında yeni...

Şaban ayı ilk gün namazı ne zaman, nasıl kılınır? Şaban ayı namazına nasıl niyet edilir?

Şaban ayına girmemizle birlikte Müslümanlar tarafından Şaban ayında kılınan ilk gece-gün namazının nasıl kılınması ve nasıl niyet edilmesi gerektiği araştırılmaya başlandı. Bizde haberimizde Şaban ayında kılınan ilk gece-gün namazının nasıl kılınması ve nasıl niyet edilmesi gerektiği sizler için paylaşacağız.

13 Mart 2021 Cumartesi 14:26
Şaban ayı ilk gün namazı ne zaman, nasıl kılınır? Şaban ayı namazına nasıl niyet edilir?
Takip Et:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başlayacak mübarek üç aylardan biri olan Şaban ayına girmemizle birlikte Şaban ayını namaz kılarak karşılamak isteyenler kılınan ilk gece-gün namazının nasıl kılınması ve nasıl niyet edilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. 

Şaban ayı ilk gece-gün namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir Fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekâtta Fatiha duasından sonra dilediğini okuyabilirsin), on iki rekât kılarsa (2 rekâtta bir selam ile) Allahu Teala ona on iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

   - İlk gün namazı nasıl kılınır;

2 rekât kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

    -Şaban ayı ilk gece namazında nasıl niyet edilir;

Şaban ayı ilk gece namazına," Niyet ettim YA RABBİ senin rızan için Şaban-ı Şerif ayının ilk gece namazını kılmaya." diyerek niyet edilmektedir. 

Şaban ayında yapılabilecek ibadetler

Hz. Peygamberimiz (SAV.) tarafından ‘Ümmetimin ayı’ olarak ifade edilen Şaban ayı için Hz. Ayşe validemiz: “Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı” demiştir. Şaban ayından kaza namazları kılınabilir, Kur’an-ı Kerim okunabilir, tövbe edilebilir ve Şaban ayının 13, 14 ve 15’i ayın dolunay şeklinde olduğu günlerde oruç tutmakta Peygamber Efendimizin (SAV.) sünnetleri arasındır. Şaban ayında maddi durumu kötü olan kişilere de yardım yapılabilir. Allahu Teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda kullarının yaptıkları duaların ve tövbelerin kabul edeceğini bildirmiştir.  Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ikincisi Şaban ayı, Ramazan ayına girmeden, ibadetleri yapacağımız, Peygamber Efendimizin (SAV.) övgülerle bahsettiği bir aydır. Özellikle şaban ayının ilk günü kılınan namazın sevabı çoktur. Peygamber Efendimiz (SAV.), “Şaban benim ayımdır.”  Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi.   (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Şaban ayında oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre; Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (SAV.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. 

Şaban ayında hangi zikirler çekilir?

- Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

- Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

- Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh

Şaban ayının 27.gecesi namazı nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir?

Şaban’ın 27'nci gecesi, akşam ile yatsı arasında iki rekât teşekkür namazı kılınacak. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.

Namaza şöyle niyet edilir: 

"Ya Rabbi, beni Resul-i Zişan Efendimiz'in ayının sonuna yaklaştırdın. Resûlullah Efendimiz'i ve mübarek ayını bana hem şefi' ve hem de şâhid eyle, Allâhü Ekber"



Son Güncelleme: 13.03.2021 14:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şaban Ayıüç AylarNamazIbadet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e –Devlet üzerinden hac sorgulama nasıl yapılır? TC ile 2021 e-devlet hac sorgulama işlemleri
e –Devlet üzerinden hac sorgulama nasıl yapılır? TC ile 2021 e-devlet hac sorgulama işlemleri
Avcılık Belgesi nasıl, nereden alınır? 2021 Avcılık belgesi harç ücretleri
Avcılık Belgesi nasıl, nereden alınır? 2021 Avcılık belgesi harç ücretleri
15-21 Mart 2021 haftalık burç yorumları
15-21 Mart 2021 haftalık burç yorumları
Her Şeye Evet film konusu ve oyuncuları
Her Şeye Evet film konusu ve oyuncuları
2021 Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tarihleri ne zaman?
2021 Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tarihleri ne zaman?
Tapu tescil davası dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Tapu tescil davası dilekçe örneği
Tapu tescil davası dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Tapu tescil davası dilekçe örneği

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 14 Mart 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kolesterol nasıl düşer diyenlere; En etkili kolesterol düşüren gıda önerileri
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
Bugün kimin maçı var, 13 Mart Cumartesi hangi maçlar var? ?
13 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve programları
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Kurtlar Vadisi Kaos'da Kenan İmirzalı mı oynayacak?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 13 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS 3 - 0 Kayseri geniş özeti ve maçın golleri
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yağmur Öztürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Trendyol kimin, sahibi kimdir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Mart 2021 Pazar
Konut kredisi başvurusu için gereken belgeler neler? Konut kredisi nasıl alınır, şartlar neler?
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay yaşı ve oynadığı diziler
Yemin dizisinde Semih karakterine Emre Kerem Ketenci hayat veriyor
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli yaşı kaç?
e –Devlet üzerinden hac sorgulama nasıl yapılır? TC ile 2021 e-devlet hac sorgulama işlemleri
İhaleye girebilmek 2021 için sgk borcu sınırı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.