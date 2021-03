Şaban ayı ilk gün namazı ne zaman, nasıl kılınır? Şaban ayı namazına nasıl niyet edilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başlayacak mübarek üç aylardan biri olan Şaban ayına girmemizle birlikte Şaban ayını namaz kılarak karşılamak isteyenler kılınan ilk gece-gün namazının nasıl kılınması ve nasıl niyet edilmesi gerektiğini araştırmaya başladı.

Şaban ayı ilk gece-gün namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir Fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekâtta Fatiha duasından sonra dilediğini okuyabilirsin), on iki rekât kılarsa (2 rekâtta bir selam ile) Allahu Teala ona on iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

- İlk gün namazı nasıl kılınır;

2 rekât kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

-Şaban ayı ilk gece namazında nasıl niyet edilir;

Şaban ayı ilk gece namazına," Niyet ettim YA RABBİ senin rızan için Şaban-ı Şerif ayının ilk gece namazını kılmaya." diyerek niyet edilmektedir.

Şaban ayında yapılabilecek ibadetler

Hz. Peygamberimiz (SAV.) tarafından ‘Ümmetimin ayı’ olarak ifade edilen Şaban ayı için Hz. Ayşe validemiz: “Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı” demiştir. Şaban ayından kaza namazları kılınabilir, Kur’an-ı Kerim okunabilir, tövbe edilebilir ve Şaban ayının 13, 14 ve 15’i ayın dolunay şeklinde olduğu günlerde oruç tutmakta Peygamber Efendimizin (SAV.) sünnetleri arasındır. Şaban ayında maddi durumu kötü olan kişilere de yardım yapılabilir. Allahu Teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda kullarının yaptıkları duaların ve tövbelerin kabul edeceğini bildirmiştir. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ikincisi Şaban ayı, Ramazan ayına girmeden, ibadetleri yapacağımız, Peygamber Efendimizin (SAV.) övgülerle bahsettiği bir aydır. Özellikle şaban ayının ilk günü kılınan namazın sevabı çoktur. Peygamber Efendimiz (SAV.), “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Şaban ayında oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre; Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (SAV.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Şaban ayında hangi zikirler çekilir?

- Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

- Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

- Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh

Şaban ayının 27.gecesi namazı nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir?

Şaban’ın 27'nci gecesi, akşam ile yatsı arasında iki rekât teşekkür namazı kılınacak. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.

Namaza şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi, beni Resul-i Zişan Efendimiz'in ayının sonuna yaklaştırdın. Resûlullah Efendimiz'i ve mübarek ayını bana hem şefi' ve hem de şâhid eyle, Allâhü Ekber"