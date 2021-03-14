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Şaban ay hadisli, ayetli, resimli, kısa ve uzun en güzel kutlama mesajları, sözleri

Üç ayların ikinci ayı, mübarek Ramazan'ın da habercisi olan Şaban ayına girdik. Sözlük anlamı "dağılmak, gruplara ayırmak" olan şa’b kökünden türetilen Şa’ban, kameri yılın recebden sonra, Ramazan'dan önceki sekizinci ayın adıdır. Dini gelenekte önemli bir yer tutan üç ayın ikincisi olmaktadır. Bu özel ve önemli günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler, Şaban ayı mesajlarını incelemeye başladılar.

14 Mart 2021 Pazar 16:58
Şaban ay hadisli, ayetli, resimli, kısa ve uzun en güzel kutlama mesajları, sözleri
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Şaban ayı mesajı, gün içerisinde en çok araştırılan konulardan birisi haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2021 yılı Şaban ayı bugün başladı. Şaban ayı, Müslümanlar için en önemli ve kazançlı fırsat ayı olarak tanımlanmaktadır. Bu özel ve önemli gün için çevresine ve sevdiklerine mesaj göndermek isteyen kişiler, hadis, ayet, resim, anlamlı sözler, kısa ve uzun mesaj ile Şaban ayının en güzel tebrik sözlerini intenet üzerinden aramaya başladı.

Şaban ayı mesajları 2021!

-Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Şaban ayımız mübarek olsun!

-Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Şaban ayımız mübarek olsun!

-Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.

-Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Şaban ayımız mübarek olsun!

-Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. Şaban ayımız mübarek olsun!

-Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

-Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu Şaban ayı geçirmenizi dileriz.

-Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Şaban ayımız mübarek olsun!

-Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Şaban ayımız mübarek olsun!

-Allah'ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

-Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Şaban ayımız mübarek olsun!

Şaban ayı'nın fazileti nedir?

Peygamber (sav) şöyle buyururlar:

"Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

Allah (C.C.), aylardan Receb, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarını yaşlandırdı ve aralarında Şaban ayı erdemli oldu çünkü Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin şehri olmasından ötürü faziletli kılınmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayı içerisinde vuku buldu.

Bunların yanı sıra Berat Gecesi de Şaban ayındadır. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat Gecesi olmaktadır.

Hz. Ali (ra) dan, Peygamber (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti.

"Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca, o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Cenâb-ı Allah'ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder: "Bağışlanmak, af dileyen yok mu? Onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Ona şifâ vereyim. Bir derde müptela olan yok mu? Derdine deva vereyim". Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder."İbn Mace.İkame.191.et-Tergîb ve't-Terhib, II,473).

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar."(İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

"Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi" (İbn-i Asâkir; Muhtar'ul- Ehadis. H.568).

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin." (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa'ban ayında nazil olmuştur.

 

                       



Son Güncelleme: 14.03.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
AllahşabanAyıPeygamber
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