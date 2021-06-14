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Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazının sünneti ve farzı nasıl kılınır? Sabah namazı kılınışının anlatımı

İslam alemi için en önemli ibadet olan namazların arasında en faziletli olanı sabah namazıdır. Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. Sabah namazının kılınışını haberimizde anlattık.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:22
Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazının sünneti ve farzı nasıl kılınır? Sabah namazı kılınışının anlatımı
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Sabah namazı sünnetinin kılınışı / Birinci rekat

Öncelikle seccadenin başında “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir ve “Allahu Ekber” denilerek tekbir alınır daha sonra eller bağlanarak namaza bağlanır. Ayakta iken sırası ile şu sureler okunur; Sübhaneke, Euzu Besmele, Fatiha ve bir zammı sure okunur. Ardından “Allahu Ekber” denilerek rükua eğilir. Rükuada üç defa “Rabbena leke’lhamd” denilir. Sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye varılır. Secdede iken üç defa “Sübhane Rabbiye’lala” denilecek kadar beklenir. Sonra tekrar “Allahu Ekber” denilerek secdeye varılır. Yani secdeye 2 defa varılmalıdır. Daha sonra “Allahu Ekber” denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

İkinci rekat

Ayağa kalkıldıktan sonra sırayla, Besmele, Fatiha ve bir zammı sure okunur. Ardından “Allahu Ekber” denilerek rükua varılır ve üç defa “Sübhane Rabbiye’lazim” denir ve doğrulurken “Semiallahu limen hamideh” denilir. Ayağa kalkınca da “Rabbena leke’lhamd” denir. Ardından “Allahu Ekber” denir ve secdeye varılır. Ardından secdede 3 kere “Sübhane Rabbiye’lala” denilir. Daha sonra oturulur ve sırası ile, Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli duaları okunur. Son olarak da başı önce sağa çevirerek “Esselamü aleyküm ve rahmetullah” denir. Aynı cümle başı sola çevirirken de söylenir.

Sabah namazı farzının kılınışı / Birinci rekat

Öncelikle seccadenin başında “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir ve “Allahu Ekber” denilerek tekbir alınır daha sonra eller bağlanarak namaza bağlanır. Ayakta iken sırası ile şu sureler okunur; Sübhaneke, Euzu Besmele, Fatiha ve bir zammı sure okunur. Ardından “Allahu Ekber” denilerek rükua eğilir. Rükuada üç defa “Rabbena leke’lhamd” denilir. Sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye varılır. Secdede iken üç defa “Sübhane Rabbiye’lala” denilecek kadar beklenir. Sonra tekrar “Allahu Ekber” denilerek secdeye varılır. Yani secdeye 2 defa varılmalıdır. Daha sonra “Allahu Ekber” denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

İkinci rekat

Ayağa kalkıldıktan sonra sırayla, Besmele, Fatiha ve bir zammı sure okunur. Ardından “Allahu Ekber” denilerek rükua varılır ve üç defa “Sübhane Rabbiye’lazim” denir ve doğrulurken “Semiallahu limen hamideh” denilir. Ayağa kalkınca da “Rabbena leke’lhamd” denir. Ardından “Allahu Ekber” denir ve secdeye varılır. Ardından secdede 3 kere “Sübhane Rabbiye’lala” denilir. Daha sonra oturulur ve sırası ile, Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli duaları okunur. Son olarak da başı önce sağa çevirerek “Esselamü aleyküm ve rahmetullah” denir. Aynı cümle başı sola çevirirken de söylenir.


Son Güncelleme: 14.06.2021 10:22
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Anahtar Kelimeler:
SabahNamazı4RekatSünnetFarz
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