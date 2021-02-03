Sabah iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Müşteri hizmetleri numarası:

Aşağıdaki numaralar aracılığı ile sabah müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşarak sorunlarını iletebilirsiniz. Müşteri hizmetleri 7/24 hizmet vermektedir.

Müşteri hizmetleri numarası 0312 328 85 00

Müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için:

0312 328 85 00 numarayı tuşlayarak direk bağlanabilirsiniz.

İletişim için E-mail adresi:

Aşağıdaki e-mail adresi aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz:

İletişim formu

Posta adresi:

İletişim formu aracılığı ile ulaşmak isteyenler aşağıdaki adresler aracılığı ile işlem yapabilirler:

Sabah merkez şirket:

Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok No:29/1/1

Sosyal medya hesapları:

Aşağıdaki linkler aracılığı ile sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz:

Kişilerin sorularına yanıt bulabilmesi adına Sabah, aktif çalışma sergileyen bir çağrı merkezine sahip. Bu nedenden ötürü sorularınıza her zaman yanıt bulabilirsiniz.