Sabah iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Müşteri hizmetleri numarası:
Aşağıdaki numaralar aracılığı ile sabah müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşarak sorunlarını iletebilirsiniz. Müşteri hizmetleri 7/24 hizmet vermektedir.
- Müşteri hizmetleri numarası 0312 328 85 00
Müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için:
0312 328 85 00 numarayı tuşlayarak direk bağlanabilirsiniz.
İletişim için E-mail adresi:
Aşağıdaki e-mail adresi aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz:
İletişim formu
Posta adresi:
Sabah merkez şirket:
Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok No:29/1/1
Sosyal medya hesapları:
Aşağıdaki linkler aracılığı ile sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz:
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Kişilerin sorularına yanıt bulabilmesi adına Sabah, aktif çalışma sergileyen bir çağrı merkezine sahip. Bu nedenden ötürü sorularınıza her zaman yanıt bulabilirsiniz.
Son Güncelleme: 03.02.2021 17:09