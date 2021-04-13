Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam ediliyor mu?

12 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesine saatler kala Müslümanlar araştırmalarına hız verdi. Özellikle son zamanlarda sabah ezanı okunurken bir şeyler yiyip içmenin orucu etkileyip etkilemediği ve ezan okunurken sahura devam edilip edilmeyeceği merak edilenler arasında yerini alıyor.

Sabah ezanı okunurken yeme ve içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Sözlük anlamı olarak kendini geri çekmek, el çekmek anlamlarına gelen imsak dini bir kavramdır. Fecr-i sadıktan iftara kadar ki süre boyunca herhangi bir şeyin yiyip içilmemesi gerektiği bu zaman dilimi sabah ezanı ile birlikte başlar.

Orucun başlama ve bitme zamanları kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde aktarılmıştır, ‘Şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye kadar yiyin. Sonra akşama kadar orucu tamamlayın.’ Buyrulmaktadır.

Özellikle takvim ve TV programlarına göre imsaklarını tamamlayan Müslümanlar imsak ile birlikte gecenin sona erdiği, yatsı namazının son bularak sabah namazına girildiğini işaret etmektedir. Bu nedenle ezanla birlikte sahurun son bulması gerekir.