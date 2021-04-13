İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam ediliyor mu?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok kişi araştırmalarına da hız vermeye başladı. Müslümanlar, sabah ezanı okunmaya başlandığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi? sorusunu araştırıyor.

13 Nisan 2021 Salı 01:52
Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam ediliyor mu?
Takip Et:

12 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesine saatler kala Müslümanlar araştırmalarına hız verdi. Özellikle son zamanlarda sabah ezanı okunurken bir şeyler yiyip içmenin orucu etkileyip etkilemediği ve ezan okunurken sahura devam edilip edilmeyeceği merak edilenler arasında yerini alıyor.

Sabah ezanı okunurken yeme ve içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Sözlük anlamı olarak kendini geri çekmek, el çekmek anlamlarına gelen imsak dini bir kavramdır. Fecr-i sadıktan iftara kadar ki süre boyunca herhangi bir şeyin yiyip içilmemesi gerektiği bu zaman dilimi sabah ezanı ile birlikte başlar.

Orucun başlama ve bitme zamanları kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde aktarılmıştır, ‘Şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye kadar yiyin. Sonra akşama kadar orucu tamamlayın.’ Buyrulmaktadır.

Özellikle takvim ve TV programlarına göre imsaklarını tamamlayan Müslümanlar imsak ile birlikte gecenin sona erdiği, yatsı namazının son bularak sabah namazına girildiğini işaret etmektedir. Bu nedenle ezanla birlikte sahurun son bulması gerekir.




Son Güncelleme: 13.04.2021 01:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanSabah EzanıOruçYemeIçmeDevam Edilebilir Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kronik hastalara elektrik faturası desteği yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
Kronik hastalara elektrik faturası desteği yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası

Popüler Haberler

Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?
Kronik hastalara elektrik faturası desteği yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Ramazan ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Sahurda hangi dualar okunur?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2021 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Survivor 2021 69. bölüm fragmanı izle 13 Nisan 2021 Salı
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 13 Nisan 2021 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam ediliyor mu?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Rüyada ceviz ağacı ne demektir? Doğum veya ceviz ağacı rüyasının tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.