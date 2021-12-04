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Sabah aç karnına elma yemek faydalı mı? Uzmanlar konuyla ilgili neler söyledi?

Sabah aç karnına elma yemek faydalı mı? Faydalı olduğu alanlar neler? Normalde cilt sağlığına iyi gelen elma daha nelere iyi gelmekte? Uzmanlar neler söyledi? Bütün soruların cevabını sizler için derledik, detaylar haberimizde..

04 Aralık 2021 Cumartesi 01:03
Sabah aç karnına elma yemek faydalı mı? Uzmanlar konuyla ilgili neler söyledi?
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Elma faydalı bir besin olarak bilinmektedir. Ancak sabahları aç kanına yenen elmanın faydalarını tam olarak bilmediğimiz için uzmanlar bu konuda bir açıklama yaptı. Sabahları aç kanına yenen elmanın cilt sağlığına oldukça iyi geldiğini ve cilt problemlerinin azaldığını söyleyen uzmanlara buna ek olarak elmanın vücuda olan faydalarından da bahsetti.

 

Meyveyi direk yemek kadar suyu da faydalı mı ?

Taze olarak sıkılan meyvelerin sularının bir saat içinde tüketilmesi gerekmektedir. Aksi halde faydalarının azalacağı aşikardır. Ancak bununla birlikte uzmanlar elmanın suyunun sıkılmadan tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Günde mutlaka bir porsiyon elmanın yenmesi gerektiğini bunun faydasının oldukça fazla olduğunu ifade ettiler. Elma içerisindeki vitaminler sayesinde vücudun direncini ve bağışıklığını da güçlendirmektedir. Elmanın kabuğunu soymadan tüketilmesi de daha çok faydalı olacaktır.

Hangi renk elma daha faydalı? Aralarında fark var mı?

Tüketiciler elmanın renginin faydası üzerinde bir etkisinin olup olmadığını merak etmekte. Uzmanların bu konuda yaptıkları açıklamaya göre rengi fark etmeksizin elma bağışıklık sistemini güçlendirme gücüne sahip. Aynı şekilde cilde sağladıkları fayda konusunda da bir fark yoktur.


Son Güncelleme: 04.12.2021 01:03
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ElmaElmanınfaydalarıSabahelmaUzmanlar
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