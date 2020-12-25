Saat anlamları nelerdir? Çift ve ters saatler neyi ifade ediyor?

Günlük hayatımız içerisinde düzenli olarak saate bakmaktayız. Birbirine denk gelen çift saatlerin kendine özgü anlamları olduğunu biliyor muydunuz? Şans eseri gördüğünüz ve dikkatinizi çeken çift saatlerin anlamları bulunmaktadır.

Aşk hayatımızın her döngüsünde bizimle beraber bizi besleyen bazen üzen bazen de oldukça meraklandıran kuvvetli bir duygudur. Hayat bir zaman döngüsü içerisinde ilerlemekte ve ilerleyen zaman dilimi içerisinde çift saatlere denk gelmekteyiz. Aşkı, sevgiyi zamana bırakan insanlar için çift gelen saatlerin bir anlamı vardır. Çift gelen saatlerin anlamı pek çok birey tarafından bilinmese de saat falı olarak sıklıkla merak edilen bir konu haline gelmektedir.

Saatlerin anlamları çift saatlerin hepsine ayrı ayrı verilen anlamlar doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. İnsanların düşüncelerini okuya bilmek neredeyse herkesin hayalidir bu nokta da çift saatler bize çeşitli ipuçları vermektedir. Çift saatlerin anlamı olduğu gibi tam tersi olan ters saatlerinde taşıdığı anlamlar bulunmaktadır. Günlük hayatımızda 24 defa çift saate 13 defa da ters saate denk gelme ihtimalimiz oldukça yüksektir. Saat falı kişilerin kendilerini motive ettiği bir batıl inançtır diyebiliriz. Ama ne demişler; fala inanma falsız da kalma.

Çift saat, 01 – 02.02 – 03.03 – 04.04 – 05.05 – 06.06 – 07.07- 08.08 – 09.09 – 10.10 – 11.11 – 12.12 – 13.13 – 14.14 – 15.15 – 16.16 – 17.17 – 18.18 – 19.19 – 20.20 – 21.21 – 22.22 – 23.23 – 00.00 gibi saatlere denilir.

Çift saatlerin anlamı

00:00 Saat Anlamı – Seni Şu Anda Rüyasında Görüyor

2020 yılı için saatlerin anlamı olumsuzluk taşıyacağı düşünülse de tam aksine birinin rüyalarında bulunmanin neresi kötü olabilir ki? İstediği, hayal ettiği hatta arzu ettiği kişinin rüyalarında olmayı kim istemez. Sevdiğiniz kişi veya partneriniz sizi uykudayken bile düşünüyor, zihni kapalı olsada bilinç altında bile siz varsınız. Görülen rüyalar günlük hayatımızdaki yaşadıklarımızın bilinç altına yansımasıyla ortaya çıkmakta. Partneriniz veya sevdiğiniz kişinin hayallerinde, bugünün de ve yarının da siz varsınız. Böyle bir aşkı bulmuşken kaçırmayın.

01:01 Saat Anlamı – Seni Seviyor

01:01 saat dilimine denk geldiyseniz bilin ki hayatınızdaki partneriniz sizi gerçekten seviyor. Kalbinizdeki kişinin hayatında sizin dışınızda kimse yok. Hayatta en çok istediği, en çok sevdiği ve düşündüğü kişi sizsiniz, kıymetini bilin derim. Hayatınızda bulunan bu kişi ömrü boyunca sizin yanınızda olacak ve size her konuda destek olacaktır. Herkesin yaşamak istediği o büyülü aşk sizde var bu aşka sahip çık. Sevgilin şuanda yalnızca senin hayalini kurmakta ve seni özlemekte.

02:02 Saat Anlamı – Senden Hoşlanıyor

Bu saat dilimine denk geldiğinizde düşündüğünüz, aklınıza gelen kişi kesinlikle sizden hoşlanıyor. Henüz ciddi bir şekilde enine boyuna düşünüp ben aşığım veya ilişki istiyorum dediği anlamına gelmese de haliniz tavrınız ona çok gelmekte ve sizden son derece fazla hoşlanmakta. Sevdiğiniz kişi sizi yakından tanımak ve güvenmek istiyor ona karşı daha dikkatli davranmalısınız. Seni uzaktan sürekli takip eden ve sana hayranlık duyan birinin olduğunu unutma.

03:03 Saat Anlamı – Sana Aşık olmaya Başlıyor

Görüştüğünüz kişi henüz size tam anlamıyla aşık olmasa da aşk tohumları filiz vermeye başlamış bulunmakta. Belki sadece arkadaş olarak başladığınız bu yolun aşka evrilmesi çok yakın durumda. Sizin için geçerli olmasa dahi partneriniz size aşık olmaya başlıyor kendinizi bu itirafa hazırlayın derim.

Eğer 03.03 saatine erkek denk gelirse: Karşındakinin bir kadın olduğunu unutma ve onu incitmeden özenle ilerlemelisin. Eğer ona karşı bir şeyler hissetmiyorsan boşa umut verip ikinizi de üzme.

Eğer 03.03 saatine kadın denk gelirse: Karşındaki erkeği kendine aşık etmeyi başardığın için gururlanabilirsin. Eğer ona karşı bir şeyler hissetmiyorsan boşa umut verip ikinizi de üzme.

04:04 Saat Anlamı – Seni Çok Seviyor

Hayatınızdaki kişi sizi kendinizden sevdiğinizden bile daha çok seviyor. Bütün hayatını sizinle geçirmek isteyen, sizinle ilgili gelecek planları kuran bir partnere sahipsiniz. Her ne yapıyorsa hepsi sizin için ve sizi bu kadar seven bir kişiyi kaybetmeyin, size olan temiz duygularını suistimal etmeyin. Hayatınızdaki kişi sizi sadece sevmiyor daha da fazlası çok seviyor. Böyle bir sevgiye kim hayır diyebilir ki?

05:05 Saat Anlamı – Senden Nefret Ediyor

Karşınızdaki kişiye her ne yaptıysanız size hiçte hoş olmayan uygular beslemekte hatta nefret sizden nefret etmekte. Aklınızdaki kişiye her ne yaptıysanız hemen özür dilemeniz ve hatanızı affettirmeniz gerekiyor. Eğer bu saat dilimine denk geldiyseniz doğruluk payını sorgulayabilirsiniz.

06:06 Saat Anlamı – Herhangi Bir Teklif İçin Kötü Bir Gün

Sevgilinizle plan yapmak, görüşmek ya da aranızda var olan problemleri çözmek için hiç iyi bir gün değil. Bugün tersinden kalkmış bir şekilde davranacaktır o yüzden tüm bunları başka bir gün için saklayın. Eğer ki, o gün mutlaka buluşmanız gerekiyorsa gardınızı alarak yanına gidin ve ne olursa olsun durumu alttan almaya özen gösterin. Senin elinde olan bir durum değil, bugün için planladığın şeyleri ertele ve onu biraz rahat bırak böylece seni özlemiş olur ve yanına geldiğinde daha mutlu davranacaktır.

07:07 Saat Anlamı – Senden Çocuk Yapmak İstiyor

Gün içerisinde bu saat dilimine denk geldiyseniz evli olma potansiyeliniz çok yüksek veya evlilik için adım atma üzeresiniz. Hayatınızdaki kişi adete size benzeyen bir çocuğunuzun olacağının hayalini kurmaktan kendine bile vakit ayıramıyor. Karşısındaki insanı çok seven ve bağlılığı çok yüksek olan insanlar evlilik hayali kurar o kadar şanslısınız ki bu aşka sahipsiniz.

08:08 Saat Anlamı – Sana Kahvaltı Teklif Edecek

Güne sevdiği insanlar başlamanın hayalini kim kurmaz ki? Aklınızdaki kişiden bir kahvaltı teklifi alabilirsiniz buna hazırlıklı olun. Kahvaltı teklifinde bulunmak isteyen kişi sizinle sağlam temelleri olan ciddi adımlar atmak istiyor. Başbaşa yapacağınız kahvaltının unutulmaz olmasını ve romantik olmasını hayal edip duruyor.

09:09 Saat Anlamı – Seni Üzecek Bir Söz Söyleyecek

Maalesef ki saatlerin anlamı tersi durumlarla da karşımıza çıkabiliyor. Eğer 09.09’a denk geldiysen ondan uzak durmanda fayda var. Bugün söyleyeceği sözlerle seni kırabilir ya da senin söyleyeceğin sözlere karşı alınganlık yapabilir. Bu durumun geçici olduğunu unutma, kendinizi motive edecek şeyler bulun ve problemlerin çözüleceğini bilin. Seni kırdığı anlarda ona biraz zaman ver ve daha sonra kırıldığın konuyu onunla mutlaka paylaş o zaman daha anlayışlı olacaktır. Eğer kırıldığını başka yollarla anlamasını beklersen sen kaybedersin. Sen söylemeden neden kırıldığını muhtemelen anlamayacaktır. Seni derinden sarsacak ve bu kadar üzecek sözlerde bulunmasının bir nedeni yok aslında, onun kendi içinde yaşadığı ya da iş problemlerindeki çıkmazı sana yansıyacak.

10:10 Saat Anlamı – Senden Ayrılmak İçin Fırsat Kolluyor

Bu saat dilimi sizin için adete üzücü durumların habercisi. Sevdiğiniz kişi sizden ayrılmak için fırsat kolluyor. Hayatta sevilmek kadar sevilmemekte çok doğal ve olası bir durum. Kendinizi bu olumsuz durum için hazırlamanızı tavsiye ederim. Aranızda oluşan yanlış anlaşılmaları veya kırıcı durumları onarmanı öneririm, çözüm odaklı olmazsan aklındaki kişiyi kaybedebilirsin.

11:11 Saat Anlamı – Sana Sürpriz Bir Hediyesi Var

Aklınızdaki kişiden dolayı çok şanslısınız şuan da size gizli gizli yapacağı sürprizin planını yapıyor. Sizde tebessüm oluşturacak ufacık bir hediyenin anlamı bile onda çok büyük etkiler yaratıyor ve sizi daha mutlu etmenin peşinde. Bu saat dilimine denk geldiyseniz sevgilinizden hediye beklemeye başlayabilirsiniz.

12:12 Saat Anlamı – Seni Ailesine Anlatacak

Bu saat dilimine denk geldiyseniz mutluluk çanları sizin için çalmaya başladı. Herkes sevdiği kişinin ailesi ile tanışma hayali kurmuştur. Nasıl bir eve doğdu, ailesi nasıl? Aklınızdaki kişi ailesine sürekli sizden bahsediyor. Özellikle kadınları en çok mutlu eden saat dilimi bu saat dilimidir. Kadınlar kadar erkeklerde bu saat dilimini oldukça sever. Artık hazırlıklara başlamalısın çünkü sevdiğin kişinin ailesi ile tanışman an meselesi.

13:13 Saat Anlamı – Seninle Konuşmaya Utanıyor

Partnerinizin sizinle paylaşmak istediği bazı sırları var fakat bu konuda sizden çok çekiniyor. Bahsetmek istediği konuyu kendi içinde çok fazla sıkıntı haline getirmiş bu konuda ona destek olmalı ve onu bu çıkmazın içerisinden almalısınız. İlişkide dürüstlük çok önemlidir. Birbirinize karşı ne kadar dürüst ve şeffaf olursanız daha sağlıklı bir ilişkiye sahip olursunuz. Sevdiğiniz kişinin utangaç yapısından kaynaklı size anlatacağı konuyu dinlerken çok dikkatli olmanız gerekiyor aksi taktirde size birdaha hiçbirşey anlatmayacaktır.

14:14 Saat Anlamı – Evlenme Teklifi Etmeyi Düşünüyor

Kendini evliliğe hazır hissediyor musun? Hissetmiyorsan bile hazır hissetsen iyi olur, çünkü sevgilin sana nasıl evlilik teklif edeceğini düşünüyor. Kafası şuan evlilik planlarıyla meşgul ve sana karşı derinden bir hisle bağlanmış durumda. Evlilik hayali kuran biri normal düşünceler hissetmez, karşısındakiyle ömrünün sonuna kadar birlikte olmak ister. En kısa sürede güzel bir yerde ve sürpriz bir evlenme teklifi alacaksın bunu bil.

15:15 Saat Anlamı – Seninle Kaçmak İstiyor

Sevdiğiniz kişi içerisinde bulunduğunuz hayat monotonluğundan çok sıkılmış ve sizinle tatile çıkmak istiyor. Bu tatilin her ikiniz içinde motive edici olacağını ve iyi geleceğini düşünüyor. Partneriniz ile başbaşa olacağınız bu tatil ilişkinizi ölçmek adına çok iyi bir fırsat. Tatil planları bazen birşeyleri unutmak için yapılır, partnerinizi iyi dinleyin ve ona yanında olduğunuzu hissettirin.

16:16 Saat Anlamı – Seni Arkadaşlarına Anlatıyor

Sevdiğin kişinin seni birine anlatması güzel görünüyor ama ne şekilde anlattığı daha önemli unutma. Sana değer veriyor ve senin iyi yönlerini sürekli konuşuyorsa çok şanslısın demektir. Bu kişi seni çok seviyor ve senin doğru insan olduğundan o kadar emin ki, sen de dikkatli ve emin adımlarla ilerleyerek o insana güvenmelisin.

17:17 Saat Anlamı – Seninle Aynı Hayalleri Kuruyor

Gözlerinizi kapattığınızda hangi hayali kuruyorsanız çok şanslısınız çünkü sevdiğiniz kişide sizinle beraber aynı hayali kuruyor. İnsanlar sevdikleri kişilerle aynı duyguları paylaşır ve aynı hayalleri kurarlar ve bu durum birbirinize karşı her zaman çok anlayışlı olacağınızın habercisidir. Ruh eşinizi çoktan bulmuşsunuz. Yaşadığınız bu güzel aşka sahip çıkın.

18:18 Saat Anlamı – Seni Herkesten Daha Çok Seviyor

Bu saat dilimi dikkatinizi çektiyse eğer sevdiğiniz kişi tarafından çok sevildiğinizi bilmelisiniz. Beraberken resmen zamanı unutuyor ve birbirinizi çok seviyorsunuz. Tertemiz bir aşka sahipsiniz bu aşkın kıymetini bilin derim.

19:19 Saat Anlamı – Elini Tutup Dudaklarından Öpmek İstiyor

Filmlerden esinlenmiş bir aşka sahipsiniz. Partneriniz o kadar romantik ki adete bir prens edasında size duygusal bir öpücük kondurmak istiyor. Aklınızdaki kişi sizden çok etkilenmiş adete ilk görüşte aşk ve sürekli sizin hayalinizi kuruyor. Kendinizi romantik dakikalara hazırlayın derim.

20:20 Saat Anlamı – Şu Anda Başkasıyla Yan Yana

Aklına gelenler gerçek olacak gibi. Şuan sevdiğiniz kişi sizden ayrılır ayrılmaz soluğu başkasının yanında almış adeta. Bu kişiyi gözden geçirmelisin eğer sorunsuz bir hayat ve ilişki istiyorsan sana çok sıkıntı olacaktır. Bir karar vermelisin hayatında istediği gelen ve istemediğinde giden bir ilişki senin için ne kadar sağlıklı bir düşün derim.

21:21 Saat Anlamı – Seninle İlgili Gelecek Hayalleri Kuruyor

Oooo, aşk bacayı sarmış durumda, sevdiğin kişi seninle ilgili gelecek planları içerisinde. Seni doğru insan olarak görüyor ve seninle ilgili hayaller kuruyor. Seninle evlenmek hatta çocuk sahibi olmak en büyük hayallerinden biri. Seninle ilgili hayaller kuruyor dediysek öyle tatil planı gibi küçük planlar değil, ciddi ve büyük hayaller peşinde.

22:22 Saat Anlamı – Sana Kahve Ismarlayacak

Hazırlanmaya başlamalısınız reddedemeyeceğin bir kahve teklifi almak üzeresiniz. Kahve eşliğinde yapılan güzel sohbetlere kim hayır diyebilir ki? Aklınızdaki kişi sizden hoşlanıyor ve sizinle bir kahve içmek istiyor .

23:23 Saat Anlamı – Senin İçin Hayatının İlki Ve Teki Olduğunu Düşünüyor

Senden önce ilişkisi olmuş olsa da seni farklı görüyor, onun için hayatının anlamısın. Saatlerin anlamı gerçek mi diye tereddütte düşebilirsin ama düşmemelisin. Karşındaki insan sana hayatının ilki ve teki olduğunu hissettirecek en özel insanlardan birisi. Bu kişi seninle birlikte yaşlanmayı düşünüyor, hayatının her alanında seni yanında görmek isteyen bu kişiyi asla kaybetmemelisin. En güzel aşkların ve en özel anların yaşanacağı bu zaman diliminde her iki tarafta birbirine en özel duygularla bağlıdır.

Saatlerin anlamı tersi

01:10 Saat Anlamı – Seni Hiç Sevmiyor

Maalesef karşınızdaki sizden hiç haz etmiyor ve sevmiyor.

02:20 Saat anlamı – Senden Hoşlanmıyor

Her bakışma bir hoşlantı belirtisi değildir. Karşınızdaki kişi sizden hoşlanmıyor.

03:30 Saat Anlamı – Sana Aşık Olmayacak

Aşk çok güzel bir duygudur fakat karşılıklı olursa. Karışınızdaki kişi size hiçbir zaman aşık olmayacak bu sevdadan vazgeçin derim.

04:40 Saat anlamı – Seni Sevdiği Söylenemez

05:50 Saat Anlamı – Senden Hoşlanıyor

Karşınızdaki kişinin sizinle aynı duygulara sahip olduğu söylenemez. Güzel başlayan bir diyaloğunuz olsa dahi sizi sevmediğinin farkında.

Karşındaki çekingen ve utangaç biri olduğu için sana bir türlü açılamıyor ama senden hoşlandığı çok açık. Eğer ki sen ona karşı duygularını belli edersen o da senden cesaret alıp sana doğru bir adım atabilir.

10:01 Saat Anlamı – Seninle Evlenmek İstiyor

Evet demeye hazırlana bilirsiniz karşınızdaki kişi sizinle evlenmek istiyor.

12:21 Saat Anlamı – Seni Sevmiyor

Sevilmek kadar sevilmemekte çok doğal bir durum. Artık kabullenmelisiniz karşınızdaki kişi maalesef sizi sevmiyor.

13:31 Saat Anlamı – Seni Umursamıyor

Her ne kadar dikkatini çekmeye çalışsanız da karşınızdaki kişi maalesef sizi umursamıyor.

14:41 Saat Anlamı – Seninle Gelecek Planlıyor

İlişkinizde bu aşamaya kadar çok güzel anılar biriktirdiniz. Birlikte geçirdiğiniz zaman onun için birçok şey ifade ediyor. O yüzden hayatının geri kalanında seninle ilgili planlar yapıyor.

15:51 Saat Anlamı – Eski Sevgilinle Barışacaksın

Eski sevgilinizden gelecek olan sürpriz gelişmeye hazır olun çünkü sizinle barışmak istiyor.

20:02 Saat anlamı – Seninle Evlenecek

Sevdiğin kişinin seninle ilgili tek bir hayali var, bir an önce seninle evlenmek. Birlikteliğinizi güzel bir adımla taçlandırmaya hazır ol.

21:12 Saat anlamı – Hep Aklındasın

İnsanın aklı başka bir yerdeyse bir şeye odaklanabilmesi neredeyse imkansız. Sürekli onun aklını meşgul ettiğin için söylenenleri çoğu zaman duymuyor. Sen de onu düşündüğünü belli edip onu mutlu etmelisin.

23:32 Saat anlamı – Sana Aşık

Ufak bir hoşlantıyla başlayan birlikteliğiniz de onu kendine aşık etmeyi başardın. İlişkiniz bu seyrinde devam ederse evlilikle sonuçlanabilir. Birbiriniz için doğru kişi olduğunuzu düşünüyorsanız ilişkiniz için çaba göstermeyi ihmal etmemelisiniz.