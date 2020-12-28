Saat 17:17 nedir? Saat 17:17 neyi ifade eder, anlamı nedir?

17:17 saatine denk geldiyseniz sizinle neredeyse aynı karakterde olan bir partnere sahipsinizdir demek oluyor bu. 17:17 ile karşılaştıysanız iletişiminizin çok kuvvetli olduğunu ve konuşmuyor olsanız da birbirinizden haber alacağınız bir anlam taşıyor.

Erkekler için 17:17 ne ifade ediyor

Kadınlar için 17:17 ne ifade ediyor

Kadınlar kadar erkekler de saatlerin anlamlarıediyorlar. Kendisi gibi partnerinin de ne düşündüğünü düşünmektedirler. Eğer 17:17’ye denk geldiyseniz, sizinle aynılere sahip biriyle olduğunuzu bilmeniz gerekir. Eğer sevdiğiniz kadın uzakta ise saatlerin anlamlarına bakarak neleri düşündüğünü nesettiğini ya da ne istediğini kısa yoldan öğrenebilirsiniz.

Kadınlar hayatlarındaki erkeklerin ne istediklerini, neyi sevdiğini, kısaca onlara dair her şeyi bilmek isterler. Bu yüzden sık sık saatlerin anlamlarıyla ilgilenirler. Hatta bir çoğu ezbere bilir bu anlamları. 17:17’ye denk geldiyseniz hayatınızdaki insanın tam sizin kafa yapınıza ve sizi çok etkilediğini belirtir. Hisleri sizin gibidir. Sizin gibi düşünüyor ve kalbi sizin için atıyor.

Genel olarak ise 17:17 anlamı aynı his ve düşüncede olan çiftlerin evlilik için adım atları gerektiğine işaret eder. Eğer elinizden gelenleri yapıyorsanız sonunda mutluluğa ulaşacaksınızdır.

