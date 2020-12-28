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Saat 17:17 nedir? Saat 17:17 neyi ifade eder, anlamı nedir?

Aynı saatleri bazen bilerek bazen de tesadüf olarak tuttururuz. Peki saat 17:17 ne ifade eder sizde merak ediyor musunuz? İşte 17:17 saat anlamı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 17:09
Saat 17:17 nedir? Saat 17:17 neyi ifade eder, anlamı nedir?
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17:17 saatine denk geldiyseniz sizinle neredeyse aynı karakterde olan bir partnere sahipsinizdir demek oluyor bu.  17:17 ile karşılaştıysanız iletişiminizin çok kuvvetli olduğunu ve konuşmuyor olsanız da birbirinizden haber alacağınız bir anlam taşıyor.

Erkekler için 17:17 ne ifade ediyor

Kadınlar kadar erkekler de saatlerin anlamları merak ediyorlar. Kendisi gibi partnerinin de ne düşündüğünü düşünmektedirler. Eğer 17:17’ye denk geldiyseniz, sizinle aynı düşüncelere sahip biriyle olduğunuzu bilmeniz gerekir. Eğer sevdiğiniz kadın uzakta ise saatlerin anlamlarına bakarak neleri düşündüğünü ne hissettiğini ya da ne istediğini kısa yoldan öğrenebilirsiniz.

Kadınlar için 17:17 ne ifade ediyor

Kadınlar hayatlarındaki erkeklerin ne istediklerini, neyi sevdiğini, kısaca onlara dair her şeyi bilmek isterler. Bu yüzden sık sık saatlerin anlamlarıyla ilgilenirler. Hatta bir çoğu ezbere bilir bu anlamları. 17:17’ye denk geldiyseniz hayatınızdaki insanın tam sizin kafa yapınıza ve sizi çok etkilediğini belirtir. Hisleri sizin gibidir. Sizin gibi düşünüyor ve kalbi sizin için atıyor.

Genel olarak ise 17:17 anlamı aynı his ve düşüncede olan çiftlerin evlilik için adım atları gerektiğine işaret eder. Eğer elinizden gelenleri yapıyorsanız sonunda mutluluğa ulaşacaksınızdır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 17:09
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Anahtar Kelimeler:
Saat Anlamı17:17MerakSevgiHisDüşünce
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