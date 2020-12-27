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Saat 03:03 nedir? Saat 03:03 neyi ifade eder, anlamı nedir?

Saatlerin pek çok anlamı vardır. Ve bu saatlere anlam yükleyen, ne anlama geldiğini bilmek isteyen birçok ilgili bulunmaktadır. Saatler içerisinde 03.03'e denk gelmekteyseniz oldukça şanslı hissetmelisiniz kendinizi. Çünkü bu saat, içinde bulunduğunuz ilişkinin uzun süreli adımları olacağına işarettir.

27 Aralık 2020 Pazar 20:17
Saat 03:03 nedir? Saat 03:03 neyi ifade eder, anlamı nedir?
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Saat 03.03 Ne Anlama Gelir?

Saatlerde karşılaşılan pek çok rastlantı vardır. Aynı rakamların art arda gelmiş olmasının neyi ifade ettiğini merak eden ve bunlara anlam yükleyip anlam çıkaran bir kitle vardır. Eğer ki saate baktığınızda 03.03’ü gördüyseniz bu sizin için iyi haberler alacağınız anlamına gelir. Yeni başlamış olan bir ilişki veya daha flört döneminde olduğunuz bir süreçte iseniz, bu durumun giderek ciddi bir hal alacağı anlamına gelmektedir. Saatlerin pek çok anlamı vardır ve değişik yorumlanabilmektedir. Fakat karşı tarafın hislerinin ne seviyede olduğu merak ediliyor ve ilişki ciddiye mi gidecek yoksa gitmeyecek mi sorusu kafanızı kurcalıyorsa bu saat işlerin iyiye gideceğinin habercisidir diyebiliriz.

Saati bu şekilde görmüşseniz, karşı tarafın hislerinin hoşlanma halinden ileriye gitmeye başladığının yani size aşık olabileceğinin göstergesidir. Bu durumda tamamen büyük bir aşk ve tutkunun olduğunu kesin olarak söylemek mümkün olmayabilir ancak saatlere verilen anlamların içinde 03.03 başlamış ve daha da büyüyen bir aşkın habercisi olarak yorumlanır. İlişkilerin en güzel dönemleri aşkın ilk başladığı ve başlayan bu aşkın iki tarafta da hissedildiği dönemlerdir. Bir de bu aşkınıza karşılık bulmuşsanız, bundan daha iyisi yoktur.

Erkekler İçin Anlamı

Eğer ki saat anlamlarına yorum yapmaya aşlamışsanız, karşı taraftan gördüğünüz ilginin ilerlemesi ve bu ilginin aşka dönüştüğünü hissetmeniz halinde, bu ilgiyi görüp tavırlarınızda bir değişiklik göstermemeye çalışmalısınız. Kadınlar ve erkekler ilgiyi severler. Ancak kadınlar daha zarif yaklaşılması gereken varlıklar olduğu için erkeklerin onlara kibar ve düşünceli yaklaşmasından daha çok hoşnut olacaklardır. Bu durumdayken bu şekilde ilgi vererek ve uzaklaşmadan ilerlerseniz, karşı tarafın ilgisi ve aşkı günden güne artacak ve ileriki dönemlerin temellerini daha sağlam kuracaksınız.

Kadınlar İçin Anlamı

Yeni bir ilişki yeni heyecanlar demektir. Bu yeni ve tatlı heyecanlar içinde saatlere anlam yüklemek de doğrudan gelmektedir. Eğer bir ilişki içindeyken saatlerde sürekli 03.03’e denk geliyorsanız evren tarafından size verilmeye çalışan bir mesaj vardır. İlişki içinde olduğunuz partneriz sizden, eskisine göre daha çok etkileniyor demektir. Bu durumda ona karşı tutumunuz her zamankinden daha ilgili olmalıdır.

 

Genel Anlamı

İlişkinin başlarında, daha taze olduğu dönemlerde iki taraf da bu ilişkinin içinde olmaktan çok memnundurlar. Henüz sorunların başlamadığı cicim ayları dediğimiz bu dönemler içinde, 03.03 sizin için gelmekte olan bir aşkı söylemektedir. Bu durumun kıymeti iki tarafta da bilinmesi gerekir. Saatlerin anlamları içinde 03.03’e düşen, mutlu ve belki de bir ömür boyu sürecek olan bir birlikteliğin habercisi olma görevidir.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 20:17
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Anahtar Kelimeler:
03.03SaatSaatler Ve Anlamları
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