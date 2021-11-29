Rüyamda armut görmek ne demek? Anlamı nedir?

Rüyamda armut gördüm anlamı nedir, rüyada armut görmek ne anlama gelir, hayırlı mı şerli bir rüya mıdır? Rüyada görülen armut, bir ama erişmeye, mutlu ve olumlu olmaya keyiflenmeye yorumlanır. Rüyasında armut gören kişinin eline büyük bir miktarda mal geçecek demektir. Armut bir mirasa erişmeye de delalet eder. Gelecek para hayırlı ve bereketlidir. Bekar olan bir kadının rüyasında armut görmesi evleneceğine işaret etmektedir. Mevsimi içerisinde görülen armut hayırlara vesiledir, kısmet ve nimet olarak yorumlanır. Ancak mevsimi dışında görülen armut ise başkalarının yapacağı bir dedikoduya işarettir.

Genel itibariyle armut mala işaret eder. Evli bir kadının armut görmesi onun bir çocuğa sahip olacağını göstermektedir. Armut iyiye işaret olsa da rengine göre yorumu değişmektedir. Sarı renkli armut hastalığa işaret eder. Ekşi armut ise kederlenmeye delalettir. Rüyada olmamış ham armut görmek ise üzüntüye delalet eder.

Armut görmenin İslam alimleri açısından ise yorumları şöyledir;

Cafer-i Sâdık Rüyada armut görmeyi şöyle tabir etmektedir.

-Helal mal,

- Zenginlik,

- İyi bir zevce,

- Murada ermeye,

- Menfaat.

Rüyadaki armut ağacı

Bekar olan için evlenmeye, hamileler için çocuğun erkek olmasına, neşe ve keyfe, para için insanlar boynunu eğen birisiyle tabir olunmaktadır.

Rüyada toplanan armut

Genel anlamıyla paraya, servete, mirasa yorumlanır.

Rüyada armut sattığını görmek

Yapacağınız işler sonucunda kazancınızı elde edeceğinize yorumlanmaktadır.

Rüyada armut aldığını görmek

Rüyada alınan armut çıkılacak olan bir seyahatin ertelenmesi anlamına gelir.

Rüyada ağaçta görülen armut

Bu rüya hayırlara vesiledir. Mal ve nimete , gelecek olan hayırlara delalet eder. Başarı habercisi bir rüyadır.