İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Rüyamda armut görmek ne demek? Anlamı nedir?

Rüyada armut görmenin anlamı nedir? Rüyada armut görmek ne anlama gelir? Detaylar haberimizde.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:52
Rüyamda armut görmek ne demek? Anlamı nedir?
Takip Et:

Rüyamda armut gördüm anlamı nedir, rüyada armut görmek ne anlama gelir, hayırlı mı şerli bir rüya mıdır? Rüyada görülen armut, bir ama erişmeye, mutlu ve olumlu olmaya keyiflenmeye yorumlanır. Rüyasında armut gören kişinin eline büyük bir miktarda mal geçecek demektir. Armut bir mirasa erişmeye de delalet eder. Gelecek para hayırlı ve bereketlidir. Bekar olan bir kadının rüyasında armut görmesi evleneceğine işaret etmektedir. Mevsimi içerisinde görülen armut hayırlara vesiledir, kısmet ve nimet olarak yorumlanır. Ancak mevsimi dışında görülen armut ise başkalarının yapacağı bir dedikoduya işarettir.

Genel itibariyle armut mala işaret eder. Evli bir kadının  armut görmesi onun bir çocuğa sahip olacağını göstermektedir.  Armut iyiye işaret olsa da rengine göre yorumu değişmektedir.  Sarı renkli armut hastalığa işaret eder. Ekşi armut ise kederlenmeye delalettir. Rüyada olmamış ham armut görmek ise üzüntüye delalet eder.

Armut görmenin İslam alimleri açısından ise yorumları şöyledir;

Cafer-i Sâdık Rüyada armut görmeyi şöyle tabir etmektedir.

-Helal mal,

- Zenginlik,

- İyi bir zevce,

- Murada ermeye,

- Menfaat.

Rüyadaki armut ağacı

Bekar olan için evlenmeye, hamileler için çocuğun erkek olmasına, neşe ve keyfe, para için insanlar boynunu eğen birisiyle tabir olunmaktadır.

Rüyada toplanan armut

Genel anlamıyla paraya, servete, mirasa yorumlanır.

Rüyada armut sattığını görmek

Yapacağınız işler sonucunda kazancınızı elde edeceğinize yorumlanmaktadır.

Rüyada armut aldığını görmek

Rüyada alınan armut çıkılacak olan bir seyahatin ertelenmesi anlamına gelir.

Rüyada ağaçta görülen armut

Bu rüya hayırlara vesiledir. Mal ve nimete , gelecek olan hayırlara delalet eder. Başarı habercisi bir rüyadır.


Son Güncelleme: 29.11.2021 00:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RüyadaarmutgörmekRüyamdagördümRüyatabirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?

Popüler Haberler

Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 29 Kasım 2021 Pazartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Devletten kiracıya 82 bin TL yardım! İlk kez ev alacaklara büyük yardım ödemesi!
Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazananların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar?
Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Çocuk gelişimi ve eğitimi maaşı ne kadar? Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı maaşları
Vardiya Amiri ne kadar maaş alıyor? Vardiya amiri görevleri nelerdir?
29 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Kasım Pazartesi at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.