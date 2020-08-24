Rüyada yüzmek ne anlama gelir? Rüyada yüzmenin anlamı ve tabiri nedir?

Yüzmek, hayatınızdaki deneyimleriniz ve felsefenizle doğrudan bağlantılı bir eylemdir. Rüyada yüzmek farklı şekillerde yorumlanabilse de bu durum kendi duygularınız ve bilinçaltınızla bağlantılı olmaktadır. Mısır döneminden bu yana hayatta kalma olarak yorumlanmakta olan yüzmek, duygusal anlamda da eğlence türü olarak görülebilmektedir. Rüyanızda; serbest stil, kurbağalama veya kelebek gibi farklı stillerde yüzmeniz duygusal anlamda ilerleme kaydedeceğinize delalet ediyor olabilir.

Denizde yüzmek en yaygın rüyalar arasında bulunur. Hayata karşı tutumunuzu yansıtan yüzme eylemi; iç dünyanız, bilinçaltınız ve duygularınızı ilgilendirir. Duygu değişimleriniz veya izleyeceğiniz yol haritasını da sembolize edebilen yüzmek yüzdüğünüz suya göre de farklı anlamlarda yorumlanabiliyor.

Rüyada yüzmek ne anlama gelir?

Yüzme havuzunda yüzdüğünüzü görmeniz ilişki anlamında şansınızın artacağı anlamına gelebilir. Denizde yüzerseniz hayatta kalabilmek için bilgeliğe ihtiyaç duyduğunuz olabilir. Suyunuz eğer berrak olacaksa ilerleyen günlerde son derece önemli günler yaşayacaksınız anlamına geliyor. Yüzdüğünüz su bulanıksa hayatınızda birtakım sorunlarla karşı karşıya olduğunuz anlamına gelir.

Rüyada göl görmek, durgunluğa işaret ediyor olabilir. Hayatınızdaki problemlerin üstesinden gelebilmek için harekete geçmelisiniz. Karaya ulaşamadan yüzerseniz, gelecek haftaya dek işleriniz problemsiz bir biçimde sonuçlanabilir.

Rüyanızda büyük bir keyifle yüzdüğünüzü görüyorsanız, hayatınızda da güvende olduğunuz anlamına gelir. Bu aynı zamanda başarılı yaşamın potansiyeline işaret etmektedir. Su üzerinde durup yüzmüyor ve akıntı karşısında mücadele vermiyorsanız bu durum hayatınızın akıcı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor olabilir.

Yüzmek yerine kürek çektiğinizi görüyorsanız ilerleyen birkaç ayda işleriniz düzelme eğilimi gösterebilir. Akıntıya ters bir biçimde yüzdüğünüzü gördüyseniz, geleceğe dair endişeli hissettiğiniz manasına gelebilir.

Bulanık nehirde yüzdüğünüzü görmek ise hastalıklarla karşılaşmamak için kendinize dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Suyu simgeleyen rüya, ruhsal anlamda bağlantınızın evrensel sembolü olmaktadır ve gelecekte gelmesi kuvvetle muhtemel olanın işareti anlamını taşır.

Rüyada yüzme havuzu görmeniz düşüncelerinizi yenilemeniz gerektiği anlamına gelir. Genel itibariyle bireyler keyifli ve eğlenceli aktivitelere geri dönme isteği duyduğu zamanlarda yüzme havuzu görebilirler. Huzurla yüzme havuzunda yüzdüğünüzü görmeniz gelecek dönemde işlerin çok daha sakin olacağı anlamına gelebilir. Eğer yüzdüğünüz havuz temiz olmazsa işler sarpa sarabilir.

Yüzme havuzunuz kötü ve sorunlarla doluysa gelecekte zorlanacağınız sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çöp ya da garip nesneler içerisinde yüzdüğünüz görmek ise yakın arkadaşlarınızdan bazılarıyla sorunlar yaşadığınız anlamına gelir. Öte yandan hayatınızda bazı radikal kararlar alıp eşyalarınıza dikkat etme vaktinin geldiğini de işaret ediyor olabilir.

Yunus veya balinalarla yüzdüğünüz görmek ise hayatınızda birçok şeyin değiştiği anlamına gelebilir. Yüzme esnasında hayranların olduğu rüyalar enerji yoğunluğunu işaret eder. Sessizce denizde yüzdüğünüz sırada balina ile karşılaşırsanız bu rüya bağımsız olduğunuz anlamına gelebilir. Kendiniz hakkında düşünceler içerisine dalmayı bırakmalısınız.