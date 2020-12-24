İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Rüyada yılan sokması ne anlama geliyor? Rüyada yılan ısırması ne demek? (Diyanet)

Rüyada yılan sokması ne anlama geliyor sorusu merak ediliyor. Rüyada yılan ısırması ne demek, İslam dinine göre yılan sokmasının birçok anlamı bulunmaktadır.

24 Aralık 2020 Perşembe 03:15
Rüyada yılan sokması ne anlama geliyor? Rüyada yılan ısırması ne demek? (Diyanet)
Takip Et:

Yılanlar eski mitolojik yorumlara bakıldığında en eski batıl inanç ve sembol olarak görülür. Rüyada yılan sokması da kötü bir olayın habercisi olarak yorumlanır. Yılan sokması kelime olarak utanç, seks, ruhsal uyanış, dönüşüm gibi anlamlara gelmektedir.

İslam alimleri yılan sokmasını düşman olarak yorumlar ve rüyada yılan ısırması görmenin düşman tarafından zarar görüleceğini ifade eder. Yılan soktuğunu gören kişi kendisinin yaptığı yanlışları düzeltmesi, sadaka vermesi şeklinde yorumlanır.

Yılan sokması bir uyarı rüyası olarak da bilinir. Kişinin kendisini ve bilinçaltında yatanları anlaması, yanlış düşünceleri varsa bunları düzeltmesi şeklinde ifade edilir.

Yılan korkulu bir hayvan olması rüyanın ardından dahi insanı etkisi altında tuttuğu, bu nedenle kişinin kendisini daha objektif şekilde düşünmesini sağladığına inanılır.

Yılan ısırmasının genel anlamı gelecek hakkında endişe duyulması ya da geçmişte yaşanmış bir olayın hala unutulamamasıdır. Bunun yanı sıra yılanın nereyi soktuğu da farklı anlamlara gelir.

Yılanın yüzü sokması ruhsal konulardan çok fiziksel konuları ifade eder. Boyundan sokulması durumu ise reddedilme korkusu ve duygusal boşlukları ifade eder.

Dudaktan yılan sokması aldatma, sadakatsizlik gibi anlamlara gelir. Sol göz, içsel bilgeliği temsil eder ve kişinin 6.hissinde yaşadıklarının bir göstergesidir. Sağ göz ise bilinçli görme anlamındadır ve kişinin var olan ve görmezden geldiği şeyleri anlaması için uyarı niteliğindedir.

Sol el ısırması kişinin korktuğu bir olayın başına geleceğini, sağ el ısırması ise kişinin etrafında daha önce dikkatini çekmemiş olan bir şeyi fark etmesi anlamlarına gelir. Göğüsten yılan sokması kişinin kalbini temsil ederken, kişinin etrafındaki kişilerle olan enerjisiyle alakalıdır.

Sol bacak sokması kişinin içsel gelişimi ve yolculuğunu temsil eder ve kişinin hayal ettiği şeylere giderken engellerle karşılaşacağı anlamlarına gelir. Sağ bacak sokması ise büyümek, fiziksel olarak gelişmek ve kişinin iç arzularıyla çekişmesini ifade eder.

Rüyada yılan sokması nerenin sokulduğunun yanı sıra yılanın rengine göre de değişir. Rüyada siyah yılan sokması düşmanı temsil eder ve bu düşmanın çok tehlikeli olduğu şeklinde yorumlanır. Sarı yılan sokması ise kişinin içsel dünyasıyla alakalı olarak görülür ve kişinin kendisiyle alakalı olan bir korkusunu temsil eder.

Eğer rüyada sokan yılan büyükse bu kişinin harama bulaştığı, söz konusu kazancın geri verilmesi veya fakirlere dağıtılması gerektiğini ifade eder. Yavru yılan sokması ise kişiye atılan iftiranın kısa süre içerisinde otaya çıkacağı şeklinde yorumlanır. İslam alimleri yavru yılan ısırmalarının yetim hakkına girildiği şeklinde de yorumlamaktadır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 03:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YılanRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı
Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı
2021 Dacia Logan Türkiye'de satışa sunulacak!
2021 Dacia Logan Türkiye'de satışa sunulacak!
Karan isminin anlamı nedir? Hangi dilden geliyor?
Karan isminin anlamı nedir? Hangi dilden geliyor?
Balkondan düşen kız arkadaşını kurtarmaya çalışırken 7. kattan yere düşüp öldü!
Balkondan düşen kız arkadaşını kurtarmaya çalışırken 7. kattan yere düşüp öldü!

Popüler Haberler

Rüyada yılan sokması ne anlama geliyor? Rüyada yılan ısırması ne demek? (Diyanet)
Kefaret dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
0212 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İstanbul (Avrupa Yakası) alan kodu kaçtır?
Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi 2020
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2020 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2020
işsizlik bildirgesindeki kod 29 nedir? Kod 29 itirazı nasıl yapılır?
Zeytinyağı içmenin faydaları ve zararları nelerdir? Zeytinyağı neden içilir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 24 Aralık 2020 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? Trt Şampiyon dizisi yayın tarihi belli oldu!
Toplumsal kurum nedir? Toplumsal Kurumların çeşitleri ve özellikleri
Vuslat dizisi yeni sezon kadrosuna hangi oyuncular katıldı? yeni sezon ne zaman başlayacak?
VakıfBank EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
YKS kayıt tarihleri uzatıldı mı, Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
2021 Yılbaşında televizyonda neler olacak?
TV8 canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
10.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Aralık 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.