İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...

Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 29 Aralık 2020 Salı tarihli haberimize göz aratak Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 03:15
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları
Takip Et:

Yılanlar eski mitolojik yorumlara bakıldığında en eski batıl inanç ve sembol olarak görülür. Rüyada yılan sokması da kötü bir olayın habercisi olarak yorumlanır. Yılan sokması kelime olarak utanç, seks, ruhsal uyanış, dönüşüm gibi anlamlara gelmektedir.

İslam alimleri yılan sokmasını düşman olarak yorumlar ve rüyada yılan ısırması görmenin düşman tarafından zarar görüleceğini ifade eder. Yılan soktuğunu gören kişi kendisinin yaptığı yanlışları düzeltmesi, sadaka vermesi şeklinde yorumlanır.

Yılan sokması bir uyarı rüyası olarak da bilinir. Kişinin kendisini ve bilinçaltında yatanları anlaması, yanlış düşünceleri varsa bunları düzeltmesi şeklinde ifade edilir.

Yılan korkulu bir hayvan olması rüyanın ardından dahi insanı etkisi altında tuttuğu, bu nedenle kişinin kendisini daha objektif şekilde düşünmesini sağladığına inanılır.

Yılan ısırmasının genel anlamı gelecek hakkında endişe duyulması ya da geçmişte yaşanmış bir olayın hala unutulamamasıdır. Bunun yanı sıra yılanın nereyi soktuğu da farklı anlamlara gelir.

Yılanın yüzü sokması ruhsal konulardan çok fiziksel konuları ifade eder. Boyundan sokulması durumu ise reddedilme korkusu ve duygusal boşlukları ifade eder.

Dudaktan yılan sokması aldatma, sadakatsizlik gibi anlamlara gelir. Sol göz, içsel bilgeliği temsil eder ve kişinin 6.hissinde yaşadıklarının bir göstergesidir. Sağ göz ise bilinçli görme anlamındadır ve kişinin var olan ve görmezden geldiği şeyleri anlaması için uyarı niteliğindedir.

Sol el ısırması kişinin korktuğu bir olayın başına geleceğini, sağ el ısırması ise kişinin etrafında daha önce dikkatini çekmemiş olan bir şeyi fark etmesi anlamlarına gelir. Göğüsten yılan sokması kişinin kalbini temsil ederken, kişinin etrafındaki kişilerle olan enerjisiyle alakalıdır.

Sol bacak sokması kişinin içsel gelişimi ve yolculuğunu temsil eder ve kişinin hayal ettiği şeylere giderken engellerle karşılaşacağı anlamlarına gelir. Sağ bacak sokması ise büyümek, fiziksel olarak gelişmek ve kişinin iç arzularıyla çekişmesini ifade eder.

Rüyada yılan sokması nerenin sokulduğunun yanı sıra yılanın rengine göre de değişir. Rüyada siyah yılan sokması düşmanı temsil eder ve bu düşmanın çok tehlikeli olduğu şeklinde yorumlanır. Sarı yılan sokması ise kişinin içsel dünyasıyla alakalı olarak görülür ve kişinin kendisiyle alakalı olan bir korkusunu temsil eder.

Eğer rüyada sokan yılan büyükse bu kişinin harama bulaştığı, söz konusu kazancın geri verilmesi veya fakirlere dağıtılması gerektiğini ifade eder. Yavru yılan sokması ise kişiye atılan iftiranın kısa süre içerisinde otaya çıkacağı şeklinde yorumlanır. İslam alimleri yavru yılan ısırmalarının yetim hakkına girildiği şeklinde de yorumlamaktadır.



Son Güncelleme: 29.12.2020 03:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RüyaYılan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çılgın Sayısal Loto 28 Aralık çekiliş sonucu belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto 28 Aralık çekiliş sonucu belli oldu!
Taksim eski günlerdeki gibi yoğun
Taksim eski günlerdeki gibi yoğun
Adana'da otomobil, portakal bahçesine uçtu: 2 ölü
Adana'da otomobil, portakal bahçesine uçtu: 2 ölü
Afyon'da feci tır kazası! Bilanço 4 ölü
Afyon'da feci tır kazası! Bilanço 4 ölü
İzmir'de feci kaza kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi
İzmir'de feci kaza kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi
Kendini ateşe vermek isterken yaşadığı evi ateşe verdi!
Kendini ateşe vermek isterken yaşadığı evi ateşe verdi!

Popüler Haberler

Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bugün kimin maçı var 29 Aralık 2020 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Adres kodu nasıl ve nereden alınır?
Emanet dizisi Kiraz’yı kim canlandırıyor? Gülderen Güler'nın biyografisi
Masterchef birincilik ödülü ne, şampiyona kaç para ödül veriliyor?
Masterchef final bölümü ne zaman yayonlanacak?
Exxen Şeref Bey 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
MIUI 12.5 özellikleri ve güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri
EBA öğrenci giriş şifresi nereden ve nasıl alınır?
Kızılay ve Noterliklere en az lise mezunu 3-5 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
Vergi borcu yapılandırma müjdesi geldi! Başvuru için ne yapmak lazım?
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Mine Kılıç kimdir, nereli yaşı kaç?
29 Ekim Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak mı? 29 Ekim Ankara EGO, Metro, Ankaray ücretsiz mi?
Yasak Elma final mi yapacak? Medya kulislerinden büyük iddia
Show TV canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Atv canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Netflix Party ile arkadaşlarınızla aynı anda film izleyip sohbet edin
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.