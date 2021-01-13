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Rüyada yılan sokması görmek anlamı ve yorumu

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Rüyada yılan sokması görmek anlamı ve yorumu haberine ilişkin yeni gelişmeler, 13.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 03:17
Rüyada yılan sokması görmek anlamı ve yorumu
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Yılanlar eski mitolojik yorumlara bakıldığında en eski batıl inanç ve sembol olarak görülür. Rüyada yılan sokması da kötü bir olayın habercisi olarak yorumlanır. Yılan sokması kelime olarak utanç, seks, ruhsal uyanış, dönüşüm gibi anlamlara gelmektedir.

İslam alimleri yılan sokmasını düşman olarak yorumlar ve rüyada yılan ısırması görmenin düşman tarafından zarar görüleceğini ifade eder. Yılan soktuğunu gören kişi kendisinin yaptığı yanlışları düzeltmesi, sadaka vermesi şeklinde yorumlanır.

Yılan sokması bir uyarı rüyası olarak da bilinir. Kişinin kendisini ve bilinçaltında yatanları anlaması, yanlış düşünceleri varsa bunları düzeltmesi şeklinde ifade edilir.

Yılan korkulu bir hayvan olması rüyanın ardından dahi insanı etkisi altında tuttuğu, bu nedenle kişinin kendisini daha objektif şekilde düşünmesini sağladığına inanılır.

Yılan ısırmasının genel anlamı gelecek hakkında endişe duyulması ya da geçmişte yaşanmış bir olayın hala unutulamamasıdır. Bunun yanı sıra yılanın nereyi soktuğu da farklı anlamlara gelir.

Yılanın yüzü sokması ruhsal konulardan çok fiziksel konuları ifade eder. Boyundan sokulması durumu ise reddedilme korkusu ve duygusal boşlukları ifade eder.

Dudaktan yılan sokması aldatma, sadakatsizlik gibi anlamlara gelir. Sol göz, içsel bilgeliği temsil eder ve kişinin 6.hissinde yaşadıklarının bir göstergesidir. Sağ göz ise bilinçli görme anlamındadır ve kişinin var olan ve görmezden geldiği şeyleri anlaması için uyarı niteliğindedir.

Sol el ısırması kişinin korktuğu bir olayın başına geleceğini, sağ el ısırması ise kişinin etrafında daha önce dikkatini çekmemiş olan bir şeyi fark etmesi anlamlarına gelir. Göğüsten yılan sokması kişinin kalbini temsil ederken, kişinin etrafındaki kişilerle olan enerjisiyle alakalıdır.

Sol bacak sokması kişinin içsel gelişimi ve yolculuğunu temsil eder ve kişinin hayal ettiği şeylere giderken engellerle karşılaşacağı anlamlarına gelir. Sağ bacak sokması ise büyümek, fiziksel olarak gelişmek ve kişinin iç arzularıyla çekişmesini ifade eder.

Rüyada yılan sokması nerenin sokulduğunun yanı sıra yılanın rengine göre de değişir. Rüyada siyah yılan sokması düşmanı temsil eder ve bu düşmanın çok tehlikeli olduğu şeklinde yorumlanır. Sarı yılan sokması ise kişinin içsel dünyasıyla alakalı olarak görülür ve kişinin kendisiyle alakalı olan bir korkusunu temsil eder.

Eğer rüyada sokan yılan büyükse bu kişinin harama bulaştığı, söz konusu kazancın geri verilmesi veya fakirlere dağıtılması gerektiğini ifade eder. Yavru yılan sokması ise kişiye atılan iftiranın kısa süre içerisinde otaya çıkacağı şeklinde yorumlanır. İslam alimleri yavru yılan ısırmalarının yetim hakkına girildiği şeklinde de yorumlamaktadır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 03:17
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Anahtar Kelimeler:
RüyaYılan
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